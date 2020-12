Delgado expresó preocupación por alza de actividad bancaria tras retiros del 10%

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al proceso de segundo retiro del 10% de la AFP, el cual tendría que comenzar con sus trámites en las primeras horas de este jueves.



El secretario de Estado dijo que hasta el minuto “se han hecho todos los trámites correspondientes” junto a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y las fechas siguen su curso. “Estamos hablando de que el 10 de diciembre se podrían comenzar con los trámites iniciales”, agregó.



Delgado hizo un llamado a quienes ya hicieron filas en las oficinas de las AFP por el primer 10%, a no concurrir nuevamente, si es que ya conocen el proceso o si disponen de la información requerida para efectuar el retiro de fondos.



“Durante el retiro del primer 10%, mucha gente ya hizo la fila y tiene su clave única o ya sabe cómo hacer el proceso. Ayer durante la reunión que tuvimos con el gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, nos certificó que las AFP están iniciando desde hace ya varias semanas la comunicación directa con sus afiliados para poder determinar que las personas mantengan y puedan manejar toda la información del caso, me refiero a que las personas sepan cuánto dinero tienen, a las personas que se quedaron sin fondos”, explicó el ministro, quien manifestó que transmitió al directivo de las AFP que “es muy importante la comunicación con sus afiliados para que esas personas no se hicieran expectativas desmedidas si no tuviesen los fondos”.



No obstante ello, Delgado puso la alerta en una posible alza de la actividad bancaria devenida de los retiros masivos de fondos. Por ello, aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando en incorporar “certeza y garantía” al proceso de segundo retiro, para evitar desperfectos e ilícitos que podrían afectar a quienes retiren durante las últimas semanas de diciembre.



“Nosotros esperamos que las filas que puedan existir en las AFP sean bastante más moderadas, lo que sí, nos preocupa lo que pueda ocurrir en las instituciones bancarias, una vez que las personas tengan sus fondos, quieran ir a sacar el dinero en efectivo. Queremos dar certezas y garantías”, apuntó.