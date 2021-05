Delgado: “Los mínimos comunes tienen que ver con un diálogo y no una imposición”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, volvió a referirse este jueves al acuerdo para llegar a una agenda de “mínimos comunes” entre el Gobierno y el Congreso para ir en ayuda de las familias chilenas en medio de la pandemia.



El secretario de Estado lamentó que parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA) hayan manifestado su intención de no participar del diálogo entre el ejecutivo y las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.



“El sentido del llamado del Presidente el viernes pasado fue justamente a dialogar, así se ha hecho durante distintos días. El viernes se comenzó con la Cámara y con el Senado, a través de sus representantes. La idea era que ellos representaran las sensibilidades, y por cierto que hay algunos sectores dentro de la oposición que han decidido marginarse o hacer propuestas paralelas”, puntualizó.



Y agregó que “el desafío, entonces, para las mesas del Senado y de la Cámara es cómo poder recopilar justamente las distintas sensibilidades, pero para nosotros es muy importante tener un interlocutor válido, que es justamente lo que definido el Presidente en esta mesa de trabajo. Si ellos logran recopilar las sensibilidades y traer esas propuestas a un documento, y ese documento está marcado dentro de los mínimos comunes, por supuesto que se puede avanzar”.



En esa línea, advirtió que “si alguien quiere imponer, si alguien dice ‘yo negocio solamente con este piso’, si alguien dice ‘esta es mi condición y yo no transo’, por supuesto que esa persona, grupo, partido o conglomerado, lo más probable es que no pueda avanzar mucho porque lo definimos así y los mínimos comunes justamente tienen que ver con un diálogo y no con una imposición”.



“Espero por la gente que se pueda ir avanzando porque el mínimo que hemos definido como el más básico es aumentar la cobertura y poder llegar a más gente, y de mejor manera, para poder ayudarlos lo antes posible, tal como lo estamos haciendo, por ejemplo, con un debate que se ha dado bastante rápido, ayer estuvimos en el Congreso, respecto al bono de los saldos 0 (en las cuentas de ahorro previsionales)”, complementó.



Asimismo, aseguró que “estamos bastante cerca de llegar al primer hito, que va a ser, justamente, poder, por ejemplo, tal como lo ha dicho el Presidente, avanzar al 100% del Registro Social de Hogares y así poder abarcar a cerca de 14 millones y medio de personas”.



“El sentido del llamado del Presidente, justamente a trabajar en este diálogo, es hacerlo de manera rápida y llegando a consensos y acuerdos, y por lógica, cuando uno hace una mesa de trabajo, es que uno tiene que dar, pero también ceder”, subrayó.