Delgado: “Ningún hecho violento puede asociarse a una causa étnica”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó el ataque incendiario ocurrido la madrugada de este miércoles en el sector Las Piedras, en la ruta que une Victoria y Curacautín en la Región de La Araucanía, donde la cabina de un camión resultó destruida.



En el marco de la entrega de siete vehículos policiales en la Región del Ñuble, Delgado aseguró que “ningún hecho violento puede asociarse a una causa de reivindicación, ni causa étnica o territoriales. Las causas se manifiestan mediante el diálogo, el cual el Gobierno también está impulsando”.



El secretario de Estado acusó que este tipo de atentados y “sabotajes”, suelten buscar la reivindicación de “alguna persona privada de libertad, en general, por violencia, por droga o robo de madera”.



“Hablamos de personas que quieren intimidar no solo a la justicia, sino que también a ciertos privados a través de la violencia, para que la justicia no opere en su contra. Eso es, en general, una situación que, lamentablemente, ocurre en la Macrozona Sur”, agregó.



Finalmente, la autoridad aseguró que el Gobierno continuará “trabajando, como la semana pasada en la que tuvimos importantes resultados con personas detenidas por violencia y tenencia de armas y drogas. En eso no vamos a claudicar, aunque eso signifique reivindicaciones violentas, seguiremos trabajando porque no nos van a amedrentar con ese tipo de acciones”.



“EL PRESIDENTE NO ESTÁ DESINFORMADO”



Por otro lado, el titular del Interior se refirió a la controversia entre el Presidente Sebastián Piñera y la Convención por un comentario en redes sociales.



Vía Twitter, el Mandatario indicó: “Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”.



El mensaje fue criticado por diversos integrantes de la Convención y el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, acusó a Piñera de estar desinformando a la ciudadanía.



Al respecto, Delgado señaló que “por supuesto que el Presidente no está desinformado. El poder debatir al interior de la Convención Constituyente algo tan importante como el derecho preferente de los padres respecto a la educación de sus hijos es algo de extrema relevancia y el Presidente, como cualquier ciudadano, puede manifestarse al respecto y lo ha hecho a través de sus redes sociales, es parte de la opinión respetable como cualquier ciudadano”.