Delgado rechaza proyecto “antirepresión” del FA: “Promueve la impunidad”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió al proyecto presentado por parlamentarios del Frente Amplio, el PC y el PS, que busca derogar las leyes antibarricadas, de Seguridad Interior del Estado y de control preventivo de identidad, mediante un proyecto denominado “ley antirepresión”.



El secretario de Estado manifestó que el proyecto impulsado por el diputado Giorgio Jackson (RD), quien lo interpeló en la sesión de este martes en la Cámara, pretende “promover la impunidad” respecto a hechos delictuales, y va en sentido contrario de lo que, asegura, pide la gente.



“Si uno conversa con la gente, en los barrios, poblaciones villas y comunas, lo que la gente quiere es mayor control. Yo le diría a esos parlamentarios que si recorren su distrito lo que la gente necesita y pide es presencia policial y si esa presencia policial además está asociada a operativos de control de identidad preventivo, la gente lo aplaude”, afirmó Delgado, quien pidió a los parlamentarios “que se conecten más con la gente, que vayan y le pregunten a sus electores qué necesitan en las calles”.



Delgado indicó que el proyecto es una mala respuesta a la denominada “agenda de seguridad” del Gobierno, y la calificó como una “agenda de impunidad”.



“Una barricada no es solo un conjunto de elementos que están bloqueando una calle con un fuego temporal, es mucho más que eso. Las barricadas no solo bloquean el tránsito, la barricada bloquea también oportunidades de vida a las personas que viven, transitan y trabajan en esos sectores, por lo tanto a mí me parece que, de nuevo, estamos poniendo el énfasis en la impunidad”, manifestó Delgado, quien igualmente llamó a los diputados opositores a dialogar frente al tema.



“Bienvenida la diferencia, bienvenido el diálogo. Lo vamos a tener con todos aquellos que quieran proponer, pero no me vengan con una agenda en la cual se quiera bloquear y generar que tengamos como Estado menos herramientas de las que ya contamos, con menos atribuciones, con menos fiscalización”, sentenció.