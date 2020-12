Delgado rechaza proyecto de indulto a detenidos en protestas: “Los procesos deben continuar en los tribunales”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este jueves al proyecto de ley de “indulto general” dirigido a las personas detenidas y formalizadas por delitos cometidos en el marco de las protestas del estallido social, que fue presentado por cinco senadores de oposición durante la jornada de ayer.



El secretario de Estado rechazó enérgicamente la iniciativa de los senadores opositores, señalando que en Chile no existen presos políticos y sí personas que han cometido delitos.



“La opinión del Gobierno es una sola, las personas que están privadas de libertad al día de hoy son personas que no están privadas de libertad por decir lo que piensan, por pertenecer a algún partido político determinado o por alguna ideología determinada“, manifestó el titular de Interior, agregando además que “esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos y si hay personas o autoridades que piensan de que hay que cambiar la categoría de estas personas, por ejemplo, el que se denominen presos políticos, a mí no me parece”



En la misma línea, aseguró que el proyecto de oposición carece de fundamentos de hecho y de derecho para poder lograr un consenso, así como tampoco habrían razones para pensar que los detenidos sean homologables con una categoría de preso político, por lo que instó a que los tribunales continúen con sus investigaciones.



“Yo creo que acá la justicia tiene que seguir adelante, las investigaciones tienen que seguir adelante, pero también no le corresponde al Gobierno determinar las medidas cautelaras, eso no es resorte nuestro, nosotros apoyamos las decisiones que se han tomado. Y si hay autoridades, insisto, que piensan que estas personas deben estar libres, tendrán que darle explicaciones a las personas que quieren vivir en paz y en tranquilidad en sus casas”, sostuvo el ministro.