Delgado sobre la interpelación: “Es una tremenda oportunidad para conversar”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió la mañana de este lunes a la interpelación que será sometido en la Cámara de Diputados por la crisis migratoria en el norte del país.



El interrogatorio empezará a las 17 horas y según su impulsor de la moción, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), el objetivo no es “una pelea partidista entre oposición y Gobierno”, sino que el secretario de Estado aborde las medidas del Ejecutivo frente a “una crisis global”.



Delgado, al ser consultado al respecto, destacó que “la frontera tiene varias circunstancias. Está el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas. (…) La interpelación es una tremenda oportunidad para conversar acerca de este tema, yo lo veo así. Lo he conversado con el diputado (Vlado) Mirosevic, y él también tiene la opinión de querer hacer una oportunidad para sacar cosas al limpio”.



“En ese contexto, vamos a exponer lo que se ha hecho fundamentalmente este año, lo que se ha hecho a partir del plan Colchane de febrero”, adelantó.



Según dijo, “más que de una zona determinada del país” también hablará “del hecho de haber tenido una Ley Migratoria durmiendo por ocho años en el Congreso, una Ley Migratoria que se presentó el 2013, en el primer gobierno del Presidente Piñera, que recién se aprueba en este segundo mandato, se promulga en abril de este año”.



“A lo mejor, pudimos haber tenido una Ley Migratoria adecuada a nuestro tiempo, con las capacidades del Estado a disposición de poder trabajar para que las personas que ingresen a Chile lo hubiesen hecho de la mejor manera posible. Y una vez que están en Chile, la integración y la cohesión social”, acusó.



Añadió que “así como seguramente se me van a hacer preguntas, yo me imagino que la ciudadanía también le querrá preguntar al mismo Parlamento por qué durante ocho años, esa ley durmió sin que se moviera un centímetro justamente a favor de la gente que vive en Chile y también, por supuesto, los migrantes que muchas veces son abusados, y que terminan lamentablemente, arriesgando su vida en la Macrozona Norte”.



CRÍTICAS DEL GOBIERNO A BORIC Y PROVOSTE



Delgado se refirió también a las declaraciones que hizo el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, contra los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) por su apoyo al proyecto de indulto, lo que fue calificado como “intervencionismo electoral” por la oposición.



Delgado advirtió que “todos los que estamos en el servicio público tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Y el lenguaje crea realidad, y los actos y líneas editoriales van generando realidad”.



“Lo que ha hecho el ministro Bellolio es comentar actos que han sido públicos, en el sentido que una persona que apoya una ley que a nuestro juicio no debiese avanzar, porque genera una sensación de impunidad, porque permite entre otras cosas, que una persona que quema un edificio, un vehículo con una persona adentro y que es homicidio frustrado, pueda ser indultada”, añadió.



Delgado indicó que el indulto a los detenidos del estallido social “no nos parece una buena señal. Y la vida está llena de señales, y cada uno tiene que hacerse cargo de las señales en cuanto los actos que ha cometido. Y si alguien ya no se siente tan orgullos de los actos, de las leyes que apoyó o de las frases que dijo en pasado, que lo digan y a lo mejor se puede genera run buen debate”.



“A mí en lo personal, me parece bien que la oposición salga al pizarrón a explicar algo que ha sido una contradicción histórica en ellos, que es la administración de la violencia que se genera contra personas inocentes, en la zona cero de distintas ciudades, contra las policías, contra quienes han resultado quemadas, muertas, heridas, en circunstancias muchas veces que las personas que han cometido esos actos violentos, aducen causas sociales o territoriales que terminan haciendo daño”, añadió.



“Creo que el debate está abierto. Me comentaban recién la interpelación, donde un ministro va al Congreso, le van a preguntar que ha hecho, por qué hizo algo, por qué no hizo lo otro. Bueno, un candidato presidencial también puede perfectamente responder esas preguntas”, remarcó.