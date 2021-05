Delgado viaja a La Araucanía por “asesinato cobarde” de carabinero

Tras una reunión de emergencia en La Moneda por el fallecimiento del sargento 1° Francisco Benavides en la comuna de Collipulli, en la Región de la Araucanía, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que tomará un vuelo exprés para dirigirse hasta la zona.



A la salida de La Moneda, declaró que “es un asesinato cobarde. Los antecedentes que tenemos hasta ahora son prácticamente los mismos que tienen ustedes más algunos adicionales”.



“Le quiero decir a las personas que lo hicieron, si nos están viendo, que tal cómo encontramos a Luis Tranamil, el asesino del Cabo Eugenio Naín, también los vamos a encontrar”, emplazó Delgado.

También informó que ya se tomó contacto con la familia del sargento fallecido e indicó que “viven en otra región, por lo que van a ser trasladados a la ciudad de Temuco. Vamos a estar en contacto con ella (la viuda) esta noche o mañana. Se les están dando todas las facilidades para que pueda llegar”.



El titular del Interior aseveró que no le caben dudas de que los hechos “fueron planeados”. “Hay grupos que obviamente operaron para bloquear la ruta que ellos saben que hay personal de carabineros y no me cabe duda de que estaba todo perfectamente coordinado. Hay antecedentes que voy a recopilar personalmente a la zona de la Araucanía y voy en un viaje exprés para determinar y recabar todos los antecedentes”.



“Lo único que nos interesa es encontrar a los asesinos, tal como hicimos con los asesinos del cabo Naín, lo mismo haremos en este caso. Esto no va a quedar impune”.



Al igual que su par, Jaime Bellolio, aseguró que “esto es un problema de Estado, no es un problema de un Gobierno, tienen que involucrarse todos los organismos de manera transversal”.