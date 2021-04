Delgado y 10% del Gobierno: “Es muy probable que el proyecto ingrese hoy”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió este lunes el proyecto del Gobierno del tercer retiro dl 10% de la AFP, especialmente ante los dichos de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien señaló que el proyecto ni siquiera había sido escrito por el Ejecutivo, el cual aún no sabría ante qué cámara lo presentaría.



El secretario de Estado señaló que “no es el foco” de discusión y que la iniciativa del Gobierno sería presentada en las últimas horas, estableciendo “es muy probable que ingrese hoy al Parlamento”.



“El foco y lo que la gente quiere escuchar es que hay una esperanza para poder tener recursos adicionales, no sólo mediante un 10%, el que irá sí o sí. Sino que nuestro proyecto también contempla un importante bono de $200 mil pesos para todas las personas que tuvieron saldo $0 en cualquiera de los dos retiros”, manifestó a 24 Horas.



Delgado manifestó que “el Gobierno propicia todos los proyectos que vayan en la vía institucional, como este. Uno puede decir que el proyecto ‘llega tarde’, pero si lo tramitamos pronto, va a llegar prontamente a los chilenos”.



“Muchos dicen ‘eso no me llega a mí’, pero en los próximos días cerca de 15 millones de chilenos y chilenas tendrán recursos a disposición. No sólo tendremos un nuevo 10%, sino que tiene que verse todo en un contexto global”, agregó.