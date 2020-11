Delgado y menores baleados en centro Sename de Talcahuano: “Nos interesa que esto se aclare pronto”

"No me puedo hacer cargo de trascendidos ni rumores, me hago cargo de a lo que fui, a lo que me comprometí en el comité político, que era visitar a las bancadas. Presenté una estrategia nueva de comunicación, la cual discutimos en detalle, presenté un documento y por supuesto hablamos de muchos temas. Por lo tanto, el objetivo se cumplió", dijo el titular del Interior.