Delpin y proceso de vacunación: El ministro Paris “nos responsabiliza de errores y después trata de rectificar”

El alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Felipe Delpin, acusó un escaso apoyo del Ministerio de Salud para continuar con el proceso de vacunación contra el Covid-19, advirtiendo que en muchas comunas ya no hay recursos necesarios para realizar la inoculación de buena forma.



En conversación con Radio Cooperativa, el jefe comunal sostuvo que “la vacunación la hemos llevado adelante como una tarea más, comenzamos desde el primer momento, nos organizamos. Las municipalidades podíamos utilizar los colegios, establecimientos educacionales”.



Sin embargo, ahora –apuntó- ya no cuentan con las mismas características, justamente cuando se inició la inoculación de menores de 18 años y la dosis de refuerzo para adultos mayores, quienes deben recibir la fórmula de AstraZeneca, en caso de haberse inyectado con Sinovac anteriormente.



“Son bastantes millones de personas que hemos vacunado y lo han hecho los mismos funcionarios, y hoy día comenzamos con la tercera dosis, entonces tenemos a aquellos jóvenes que se están vacunando con la primera o segunda dosis, los rezagados, y también a nuestros adultos mayores, pero nos encontramos en una situación distinta: los recursos de los municipios ya no son los mismos que al principio”, comentó.



El alcalde añadió que “yo creo que el ministro está equivocado y debemos asumir en conjunto con el ministro de Salud que el desafío es de los dos (…) Cuando responsabiliza a los municipios exclusivamente de que el proceso de vacunación es nuestro, pero es de los dos. Es del Ministerio y de la APS (Sistema de Atención Primaria de Salud)”.



“El ministro nos trata mal, nos responsabiliza exclusivamente de los errores que se pueden cometer y después trata de rectificar. Le quiero decir que si nosotros queremos hacerlo bien, el ministro, el Ministerio, también tiene que entregar los recursos a los municipios, y hasta este momento eso no ha sucedido”, añadió.



Es por ello que Delpin insistió en que “no contamos con los recursos ni con los espacios que teníamos al principio de la vacunación, con las escuelas, por ejemplo. Nosotros con Sinovac podríamos ir a vacunar a las casas a los adultos mayores de 90 años, con AstraZeneca no porque en realidad son 10 ampollas de vacunación, entonces abres una y tienes que ocupar las diez, y al ir a las casas eso no se puede hacer”.



“Aquí no ha habido ninguna coordinación desde el Ministerio con los municipios, ni con la Asociación Chilena de Municipalidades ni conmigo. No hay ningún contacto y vamos a plantear esto, pero no hay una llamada, como tampoco hubo antes. Se hizo el día 30 de julio una reunión, pero son reuniones formativas, de cómo vamos”, advirtió.



“Llegan las vacunas y no sabemos cuántas vacunas van a llegar para las terceras dosis en los municipios, tenemos a jóvenes que están esperando las vacuna Pfizer o Sinovac, pero no llegan Pfizer y la gente queda esperando, los que iban por la segunda dosis quedan esperando y el joven tiene una actitud distinta al adulto mayor. El joven se plantea con mucha más energía, por así decirlo, y hay algunos que son bastante prepotentes y han agredido a nuestros funcionarios verbalmente y físicamente”, cerró.