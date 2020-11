Desalojan a manifestantes que se encadenaron en la sede del Congreso en Santiago

El Mandatario remarcó que “los carabineros no son de izquierda o de derecha, son de todos los chilenos". Sostuvo que "como Presidente he visto como esos 60 mil hombres y mujeres se levantan y saben que ponen en riesgo sus vidas por proteger las nuestras. Y no es justo que la ciudadanía exija a Carabineros el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento, si al mismo tiempo no entrega ese respaldo que le permita cumplir con sus labores, protegiendo su seguridad e integridad y de sus comisarías, retenes y patrullas".