Desbordes afirmó que seguirá de ministro, pero no descarta su salida del gabinete

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió este viernes a su futuro político, despejando por el momento los rumores sobre posibles candidaturas representando a su partido, Renovación Nacional, en los próximos comicios.

El secretario de Estado aseguró que en la actualidad está en un cien por ciento dedicado a trabajar con su cartera y que carece de la actividad política que tenía al ser diputado, a pesar de que desde su partido lo sondean como un rostro fuerte de cara a los próximos procesos eleccionarios.

“No tengo actividad política, no me junto, no veo conferencias de prensa. Estoy dedicado a trabajar con las Fuerzas Armadas”, afirmó Desbordes, quien sin embargo añadió que seguirá trabajando en ello “hasta que converse con el Presidente y vemos si salgo o no, no lo descarto, pero no por ahora”.

Los dichos del ministro tuvieron lugar para cerrar los rumores que lo sitúan como un posible candidato del partido oficialista para la próxima Convención Constitucional, e incluso, como un posible rostro presidencial de la colectividad, lo que haría de Desbordes un eventual líder en la campaña a las próximas elecciones de constituyentes y municipales, para lo cual tendría que abandonar el gabinete.

Esta última idea fue planteada durante la semana pasada por el propio timonel de RN, Rafael Prohens. El senador indicó que le solicitarían a Desbordes que encabezara la campaña del partido para las municipales, una vez que salga del gabinete ministerial al que arribó en julio de este año.