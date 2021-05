Desbordes: “El PC se resta generalmente de todos los acuerdos”

Un almuerzo con la bancada de diputados de Renovación Nacional tuvo este miércoles el candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, para comenzar a organizar los lineamientos y propuestas que se harán llegar al Ejecutivo para la agenda de “mínimos comunes”.



RN ya hizo una propuesta de apoyo a pymes, y entre los temas conversados estuvo el apoyo al incentivo a la repatriación de capitales, distintas alternativas de recaudación en impuestos y término de exenciones tributarias. Además, una alternativa al proyecto de royalty minero y la reposición de fondos de la AFP con recursos estatales.



Desbordes señaló que van a canalizar las propuestas por las vías que correspondan. “No estamos ingresando proyectos, lo único que entorpece esto es ingresar una serie de proyectos paralelos. No hace bien la competencia, la carrera por quien ingresa el proyecto primero o quien saca el titular. RN está haciendo un trabajo responsable. Estamos entregando las propuestas al ejecutivo”, afirmó.



Respecto a que el Partido Comunista y el Frente Amplio se resten de los “mínimos comunes”, el exministro señaló que “del PC no me sorprende. No quisieron el acuerdo del 15 de noviembre. Es una actitud sistemática de parte del PC y yo lo lamento porque tienen buenos diputados, pero se restan generalmente de todos los acuerdos. Yo espero que el Frente Amplio se suba a este acuerdo, sea capaz de demostrar que está disponible para lo que la gente nos pide”.



En ese sentido, Desbordes agregó que “se viene un período difícil. Vamos a tener 15 millones de personas vacunadas a fines de junio. Vamos a empezar a abrir la economía y nos vamos a encontrar con miles de pymes cerradas, trabajos perdidos y eso se recupera con bueno proyectos y acuerdos transversales. No podemos seguir peleando, mirándonos al ombligo, viendo entre políticos quien gana más puntos por proyectos”.



Finalmente, el abanderado de RN descartó que este acuerdo se trate de una “cocina”. “Se ha escuchado a pymes, a diferentes actores. No se trata de reuniones secretas. Esto está lejos de ser una conversación oculta”, remarcó.