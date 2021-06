Desbordes: “En la otra lista hay gente muy buena, pero con muchos que están en contra mía en la presidencial”

En la comuna de Colina, Mario Desbordes acudió a votar a las elecciones primarias de Renovación Nacional, donde aspira a recuperar la presidencia del partido que ya dirigió entre 2018 y 2020. Los comicios podrían ser claves para el abogado de 52 años, ya que un fracaso podría afectar su candidatura presidencial en las primarias de Chile Vamos.

Desde la calle Domingo Silva, el excarabinero hizo un llamado a votar y reconoció que “objetivamente, en la otra lista hay gente muy buena, pero muchos de ellos están en contra mía en la presidencial. Por supuesto, no podía permitir que ganara una lista que me quiere bloquear la primaria”.

De todas formas, Desbordes aclaró: “Agradezco a Francisco Chahuán, quien ha sido muy claro en que no está en discusión mi candidatura presidencial, lo mismo ha dicho Diego Schalper. Y hoy día se zanja quién va a dirigir Renovación Nacional. Todo el partido se va a reunir mañana detrás de quien gane, espero ser yo, para que trabajemos juntos en lo que viene. Si en la centroderecha nos ponemos a pelear entre nosotros, va a ser muy difícil afrontar en noviembre la elección presidencial. Y la elección está complicada, podemos tener un presidente comunista si la democracia así lo decide. Para que no suceda eso, tenemos que unirnos”.

Además, el exministro de Defensa insistió en que el canciller Andrés Allamand -uno de los líderes de RN- apoya al independiente Sebastián Sichel en las presidenciales, pero dio el tema por zanjado y dijo que son “cosas del fútbol”.

“Él estaba activo en la interna del partido, pero eso ya no es tema y terminó hoy día. No tengo duda, Andrés está apoyando la candidatura de Sebastián Sichel y está en su derecho. Que lo haga fuera del horario de trabajo, en sus tiempos libres, es legítimo. Lo que me preocupaba era que en la interna del partido hubiera alguna intervención, sobre todo cuando se trata del tiempo del trabajo. Pero eso ya terminó”, remarcó.

El exdiputado indicó que un triunfo en las elecciones internas le va a permitir dedicarse 100% a la primaria. “Creo que vamos a ganar por un margen estrecho, al frente hay una lista muy potente en la competencia más estrecha de la historia. Así que el que gane por un voto es presidente de RN y punto. Y a contar de mañana, todos juntos a trabajar la primaria, y sobre todo por Chile Vamos y nuestra coalición, que tiene un desafío difícil pero no perdido. Hay quien dice que ya perdió la derecha, eso es ridículo, si votó el 20% la semana pasada”.

Presidenciales

Respecto al primer debate presidencial del próximo lunes, Desbordes adelantó que “tiene que ser un debate de ideas, de propuestas. Ojalá no hayan descalificaciones o ataques entre nosotros. Tenemos que construir una plataforma sólida para que quien gane la primaria de Chile Vamos pueda ser presidente de Chile”.

En esa línea, descartó que sea un problema haber hecho campaña tanto para la interna del partido como para la presidencia: “Por supuesto que el ideal hubiera sido empezar de inmediato con toda la campaña, estoy concentrado en esto, pero todo lo que hemos hecho en la interna de Renovación sirve también para la primaria. No es que hayamos perdido un día o dos, seguimos trabajando intensamente”.

Por otro lado, el militante RN descartó hacer un lanzamiento de campaña y aseguró que muchos candidatos tienen “gente contratada” para dichos eventos, aunque no especificó quiénes: “Mi campaña no tiene recursos para hacer esos lanzamientos nacionales, llenar de gente las esquinas. Es una campaña de mística, de corazón, de gente voluntaria. Pero no tenemos esa capacidad de comprar hojas en los diarios o tener esos despliegues como el de ayer, con gente contratada dicho sea de paso”.

Consultado por nombres, el abogado aclaró: “Contratada en general. Si yo pudiera contratar chiquillos que me pudieran ayudar lo haría, pero no tengo esa capacidad”.

Además, Desbordes pidió detener las “descalificaciones” en la campaña presidencial: “He visto a Sebastián Sichel muy agresivo con Joaquín Lavín. Si Sebastián quiere competir con Joaquín, que lo haga con propuestas, con ideas, lo he visto agrediéndolo innecesariamente. Y eso es algo que espero que no lo siga haciendo”.

Finalmente, el abanderado RN fue consultado directamente por Lavín, quien da por hecho que enfrentará a Daniel Jadue en la segunda vuelta: “Estoy seguro que quienes podemos ganar a Jadue primero soy yo y después él. Hay encuestas de las serias, por ejemplo la Criteria, que dice que el 40% del electorado de Ximena Rincón está dispuesto a votar por Mario Desbordes. A esa gente no llegan los otros dos candidatos de Chile Vamos. Pero primero hay que ganar la primaria”.