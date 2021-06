Desbordes: “Estimado Daniel Jadue el Ejército de Chile es obediente y no deliberante”

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, reaccionó este domingo a los dichos del abanderado del PC, Daniel Jadue, que aseguró que si llegase a ser electo presidente, le pedirá garantías a la Democracia Cristiana y al Ejército para que “nunca más se pongan a disposición de gobiernos extranjeros”.



Desbordes remarcó que “esa es la lógica del Partido Comunista, ellos saludan a Kim Jong-un en Corea del Norte, una de las dictaduras más sangrientas del mundo y un partido que venera a los hermanos Castro en Cuba. Raúl Castro hasta hace poco se sentaba en el Congreso con uniforme militar como comandante en jefe; esa es la visión que tienen ellos producto de los regímenes a los que apoyan”.



“Estimado Daniel Jadue el Ejército de Chile es obediente y no deliberante y si alguna vez te eligen presidente de la república no tienes por qué pedirle garantías y no ofendas al Ejército con ese tipo de frases”, declaró molesto. A su emplazamiento agregó que deberían ser los propios comunistas quienes deberían dar garantías.



Para cerrar les habló directamente a sus “amigas” DC, Ximena Rincón y Yasna Provoste. “¿Es el PC el socio que ustedes quieren? Yo creo que no evalúan bien con quién se quieren juntar, a quién quieren abrazar. Yo creo que están profundamente equivocados y hago un llamado al electorado de ese partido, que miren con quién los quieren juntar sus líderes. Esos líderes de la DC están muy equivocados en esta política”.