Desbordes: “Hemos votado en conciencia, no mirando las encuestas”

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, defendió al comité político de La Moneda, pese a la severa derrota que sufrió el Gobierno en el Congreso, tras la abrumadora mayoría que logró el proyecto de retiro del 10% de las AFP tanto en el Senado, este miércoles, como este jueves en la Cámara de Diputados.



“Culpar al comité político de lo que acaba de pasar es un error que quizás cometió el mismo Gobierno al inicio, porque este no es un proyecto de izquierda contra derecha, es comprender que miles de personas han quedado fuera de los beneficios en esta pandemia”, remarcó.

El parlamentario señaló que “hoy 15 diputados de la UDI votaron a favor del proyecto y eso es una señal clara de que esto no es contra el Gobierno ni contra el gabinete”.



Respondiendo a una serie de alusiones, incluso de parlamentarios de su propio partido, como el senador Andrés Allamand, Desbordes defendió haber apoyado hoy el proyecto: “Hemos votado en conciencia, no mirando las encuestas, estamos muy tranquilos en ese sentido”, dijo.



“Lo ideal -aseguró- es seguir trabajando con este comité político. Aquí no hay falta de conducción como se ha dicho. Ahora, si el Presidente decide hacer algún cambio, como siempre va a contar con el apoyo de Renovación Nacional”.



“Nosotros como partido no hemos pedido un cambio de gabinete, no hemos pedido la salida del ministro del Interior (Gonzalo Blumel) ni del ministro de Hacienda (Ignacio Briones) ni menos del de Desarrollo Social (Cristián Monckeberg, militante RN), de ninguno de los cinco del comité político. Los respaldamos, pero respetaremos cualquier decisión del Presidente”.



El diputado destacó que la reforma previsional “no solo se aprobó por 2/3, sino que por 3/4 en la Cámara. Yo insisto, esta era la última opción, valoro mucho lo que ha hecho el Gobierno en la pandemia, pero hay que decir las cosas como son: hay miles de hogares que no calzan en los beneficios, miles de pymes que no están recibiendo el crédito Fogape porque tienen boletín comercial, esos emprendedores pequeños no ven cómo mantener viva su pyme”.



“Es lamentable llegar a esto -advirtió-, le pido perdón a mucha gente que nos pedía buscar otra fórmula, pero el fisco ha hecho un esfuerzo gigante y esta era la única opción. Espero que no se transforme en una derrota del Gobierno y que a contar de mañana nos concentremos en la reactivación. Y, probablemente, el retiro fondos va a ser un combustible, porque la gente va a tener que pagar cuentas, deudas, invertir”, concluyó.