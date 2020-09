Desbordes: “Le pido a la oposición que no concrete la acusación constitucional”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, hizo un llamado a la oposición a que no realice la acusación constitucional contra el titular del Interior, Víctor Pérez, luego de que parlamentarios anunciaran la acción debido al actuar del Gobierno frente al paro de camioneros.



“Le pido a la oposición que no concrete la acusación constitucional. No podemos polarizar el ambiente nosotros, los que tenemos liderazgos políticos”, sostuvo el secretario de Estado en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, aludiendo al proceso que se vive en el país de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.



“Le hago un llamado a la oposición a que no caigamos en las trincheras, a polarizar, a tensionar el ambiente, tenemos que dar el ejemplo. Si desde la DC al Frente Amplio transforman esto, nuevamente, en una batalla campal, qué ejemplo, qué mensaje le damos a la ciudadanía”, reflexionó.



Y agregó que “los invito a interpelar al ministro del Interior si quieren saber qué pasó, si quieren interrogarlo. Víctor Pérez tiene la conciencia tranquila, hizo todo lo que tenía que hacer”.



Otro de los temas abordados por Desbordes en el programa, fue el plebiscito donde se decidirá si se escribe o no una nueva Constitución para el país y bajo qué sistema. Al respecto, afirmó estar a favor del Apruebo, destacando que el gabinete ha tenido la oportunidad de presentar su posición al respecto.



“Eso demuestra de manera clara que no hay un Gobierno jugado por el rechazo, que no existe el ‘gabinete del Rechazo’, como dijo la oposición”, aseguró el titular de Defensa, añadiendo que “yo creo que la mitad o un poquito más de los ministros estamos por el Apruebo”.