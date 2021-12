Desbordes por frase de Camila Moreno: “Esto refleja el verdadero fascismo”

El extimonel de RN, Mario Desbordes, criticó a la artista nacional Camila Moreno, quien en su presentación durante el cierre de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, realizó una modificación en la letra de una de sus canciones.



En uno de los versos de “Quememos el Reino”, la cantante cambió la letra por la frase “que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el Reino”, apuntando al Mandatario y al abanderado del Frente Social Cristiano.



Desbordes cuestionó este viernes a Moreno: “El odio por delante. ¿Se imaginan si en el cierre de campaña de José Antonio Kast se hubiera cantado lo mismo pero aludiendo al otro candidato? Esto refleja el verdadero fascismo, y no me vengan con que es una expresión artística”.



Izkia Siches, jefa de campaña de Boric, defendió la performance de la artista criolla, aseverando que “son parte de las expresiones del arte. Quizás justamente como el candidato del frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden, pero hay distintas expresiones, entre eso artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal”.



Desborde remarcó al respecto: “Que pena que no hayan reconocido el ‘error’. Se han disculpado tantas veces, que una más no hacía diferencia, prefieren justificar lo injustificable. ‘Muera Kast, muera Piñera, vamos a quemar el reino’ es, como no, una ‘expresión de arte’. ¡Se pasó el doble estándar!”, dijo en su cuenta de Twitter.