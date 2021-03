Desbordes propone cárcel efectiva para quienes porten armas ilegales

El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, presentó una modificación legal para integrarla a la discusión de la nueva Ley de Armas, que busca cárcel efectiva para quienes porten armas ilegales. La propuesta es un símil a lo que es hoy la “Ley Emilia”, donde se asegura pena de cárcel efectiva a partir de un año.



En este caso la iniciativa presentada por el candidato presidencial busca que cualquier persona que sea sorprendida con un arma de fuego ilegal (arma hechiza, arma no inscrita a nombre de la persona, arma robada, arma modificada), significará cárcel efectiva, sin posibilidad de pena sustitutiva. Antes de la puesta en marcha de la futura propuesta, se abrirá un periodo o plazo de 60 días para que la gente pueda entregar sus armas.



Desbordes remarcó que “el problema está sobre todo en las armas ilegales, el año pasado la cantidad de homicidios batió el récord en Chile y por lo tanto, tenemos que preocuparnos más allá de lo que ya estábamos y creo que es urgente tomar una medida drástica. Proponemos que toda persona que sea sorprendida con un arma ilegal debe tener sí o sí pena efectiva de cárcel. Estamos hablando no de subir las penas, las penas ya son altas el problema es que no se aplica y el problema es que alguien puede ser sorprendido con una pistola ilegal o robada o adquirida en el mercado negro y si no tiene condenas previas, no va a cumplir un día de cárcel y eso no puede seguir sucediendo. Las armas están matando a nuestros niños”.



Asimismo, sostuvo que “hay que tener mano dura, mano firme con esta gente y tenemos que dar una señal como sociedad porque de lo contrario, vamos derecho a revivir lo que han pasado países como México, Colombia y no queremos llegar a eso” e hizo un llamado al Senado para que se promulgue la reforma a la ley de control de armas lo más pronto posible. Si la oposición tiene dudas o propuestas, que las haga, que haga las indicaciones y las discutamos rápido y que se apruebe una nueva ley que se adapte a la realidad que estamos viviendo como país”, puntualizó.



La propuesta hace eco también de los últimos datos en materia de seguridad: 721 homicidios durante el año 2020. La cifra más alta en los últimos cinco años donde hubo 427 víctimas de homicidio con armas de fuego. El compromiso del candidato presidencial es de ejecución inmediata, por eso la presentación de la iniciativa, fue junto a diputados de Renovación Nacional, entre ellos Erika Olivera, Francesca Muñoz, Camilo Morán, Leonidas Romero, José Miguel Castro, Eduardo Durán, Hugo Rey, quienes ingresarán la modificación legal a la discusión en el Congreso de la nueva ley de armas.