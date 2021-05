Desbordes reconoce la derrota de la centroderecha en las elecciones

El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reconoció la derrota de la centroderecha en las elecciones de este fin de semana y evidenció su preocupación ante la baja votación registrada. Asimismo, remarcó que estos resultados son un “llamado de atención”.

“Esto es un llamado de atención tremendo para toda la política en general por el nivel de abstención que sobrepasó los niveles que esperábamos. Me parece grave la participación para un evento tan importante como la elección de los constituyentes. Desde el día 1 hemos señalado que son las personas que tienen la misión de redactar ni más ni menos que la Constitución que va a regir el destino de Chile los próximos 60 a 70 años”, señaló.

Siguiendo la misma línea de reflexión agregó que “el nivel de participación es muy bajo y eso es una campanada de llamado atención a todos. Respecto de nosotros, la centroderecha, tenemos que recibir con humildad este resultado, no hay duda de que estamos viviendo una derrota todos, transversalmente una derrota que nos tiene que hacer reflexionar”.

Asimismo, realizó una potente autocrítica y afirmó que como conglomerado “no hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que estaba pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante de 80% a favor del Apruebo. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición y probablemente desde nuestro Gobierno han tenido un impacto en las elecciones, pero también los partidos tenemos que reflexionar respecto de qué tipo de coalición queremos construir. ¿Nos vamos a atrincherar en el distrito 23 o vamos a escuchar a la gente en el resto de las comunas de Chile?”, se preguntó.

“Hoy día tenemos que destacar que es una derrota y tenemos que mirar hacia adelante, analizando lo que pasó hoy día con absoluta frialdad y tomar una decisión. Renovación Nacional primero y Chile Vamos después. Tenemos que preguntarnos qué coalición queremos construir y cómo nos vamos a parar de cara a la presidencial y qué vamos a hacer en este último medio tiempo que nos queda por delante y si queremos ser realmente competitivos en la próxima elección presidencial”, indicó.

Para finalizar con la autocrítica afirmó conocer las causas que explican la derrota: “A mí no me cabe ninguna duda que hay situaciones recientes que han causado un daño importante, un daño no menor. Lo dijimos en su minuto: discusiones estériles como las del 10% iban a traer costos y son varias las situaciones que probablemente nos han significado un costo importante de gente que siente que nosotros no estábamos leyendo, no éramos capaces de interpretar a la ciudadanía y esto hay que observarlo”.