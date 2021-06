Desbordes: “Seguimos adelante en la primaria con RN unido y trabajando juntos”

Tras perder las elecciones internas de Renovación Nacional, el abanderado presidencial del partido y del PRI, Mario Desbordes, manifestó su intención de continuar en la carrera a La Moneda, luego de que se especulara con una posible renuncia por la derrota sufrida ante la lista del senador Francisco Chahuán.



Sin embargo, según detalló Emol, fue la misma carta oficialista quien aseguró que continuaría con la aventura presidencial, escribiendo un mensaje vía Whattsapp a sus cercanos del conglomerado para confirmar su posición.



“Agradezco las innumerables muestras de apoyo de tantos que me han escrito. Seguimos adelante en la primaria con RN unido y trabajando juntos. La derecha social tiene para rato”, escribió el exministro de Defensa.

Tras conocer los resultados de las elecciones internas, realizadas el sábado pasado, Chahuán, nuevo presidente de RN, sostuvo que “quiero decir que, en el día de hoy, me he puesto a disposición de su campaña presidencial. Estamos convencidos que Renovación Nacional tiene que jugarse por él, para que tengamos una buena performance en la primaria de la coalición”.



“El candidato del partido es Mario Desbordes. Hemos dicho que esta mesa jamás planteó revisar los acuerdos del consejo general. Por tanto, estamos convencidos que nos ponemos al servicio de esta campaña”, añadió.



El candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, también se refirió a la posible situación, luego de que, incluso, haya recibido el público apoyo de militantes RN, como el caso de los diputados Tomás Fuentes y Diego Paulsen.



“Creo que es una decisión que tiene que tomar él individualmente, pero obvio que cuando tú eres candidato presidencial y te tiras de presidente de tu propio partido y no ganas, te invita a una reflexión mínima de cómo sigues el camino”, puntualizó el expresidente de BancoEstado en conversación con Mega.



“Yo probablemente no seguiría en la carrera presidencial. Insisto que él representa un mundo importante en Renovación Nacional y es una decisión que tiene que tomar”, remarcó.