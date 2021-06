Desbordes votará por Orrego y pidió repetir elección completa en San Ramón

El abanderado presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, realizó este viernes una actividad junto al candidato a alcalde de San Ramón de su colectividad, David Cabedo, luego que el Tricel ordenase a repetir las elecciones municipales de dicha comuna debido a posibles “votos viciados” en la reelección de Miguel Ángel Aguilera.



Junto a otros candidatos, Cabedo presentó una solicitud ante el Tribunal Electoral para anular el triunfo de Aguilera, quien será formalizado por lavado de dinero y cohecho por supuestos vínculos con el narcotráfico. El reclamo fue acogido parcialmente, por lo que la votación deberá repetirse en el 25% de las mesas.



En ese contexto, Desbordes pidió repetir los comicios en toda la comuna, argumentando que “no podemos repetir lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, estamos a tiempo de frenar eso”.



Además de referirse a las elecciones de San Ramón, el abanderado presidencial aprovechó la instancia para expresar que votará por el candidato de la DC, Claudio Orrego, quien compite contra Karina Oliva (Frente Amplio) en la segunda vuelta de las gobernaciones regionales.



“No he hablado con la DC, con Orrego ni con nadie de su equipo, yo en lo personal tomé un decisión y es que en la segunda vuelta de gobernador regional como vecino de esta región no me voy a abstener y voy a ir a votar y voy a ir a votar por Claudio Orrego, porque creo que es una buena alternativa para gobernador regional, no es contra Karina Oliva, es porque creo que Orrego es una buena alternativa. Me gustaba más Catalina Parot (Evópoli) pero no pasó a segunda vuelta y por lo tanto, voy a votar Orrego”, indicó.



Sostuvo que “yo no puedo putear a Chile Vamos, ni siquiera a RN, porque aquí hay libertad de acción para votar en la segunda vuelta de gobernadores. Lamento las declaraciones en Twitter y en televisión de Yasna Provoste y Ximena Rincón, con quienes tengo una muy buena relación en el sentido que se tiene que unir toda la oposición para estar en contra de la derecha, yo creo que el electorado DC no se quiere unir con el Frente Amplio, con el PC para estar yendo contra nuestro sector”, indicó.



El exministro de Defensa hizo “un llamado al elector DC de centroizquierda moderado a votar por los candidatos de RN y candidatas de RN a gobernador regional ahí donde no hay una alternativa democratacristiana o moderada, lo mismo pasa acá en Santiago”.



DIFERENCIAS CON SICHEL



Respecto a su posición frente a la urgencia al matrimonio igualitario anunciada por el Presidente Piñera, Desbordes explicó que “se trabaja con respeto por la posición de cada uno, yo tengo una posición, pero respeto a los que no están de acuerdo con ella y tenemos que tener un debate y un diálogo respetuoso de altura y se trabaja también sin atacarnos entre nosotros”.



“Yo lamento las declaraciones de Sebastián Sichel atacando a Joaquín Lavín para qué, para qué trata de dañar la candidatura de alguien de nuestro sector, por qué no se limita a decir lo que cree correcto”, manifestó.



“Lamentablemente Sebastián ya atacó a Briones la semana pasada con esto del hot dog y el completo, porque no es un chiste, hay una clara intención política detrás de dejar a Briones como una persona de la élite, yo conozco a Ignacio, tengo diferencias con él, pero es un tipo muy sencillo, y ahora en ataques frontales contra Joaquín Lavín muy duros, que yo lamento muchísimo, no es la forma”, subrayó.



El abanderado presidencial consignó que “yo invito a Sebastián Sichel a comprender que está en una coalición, ya no está en la coalición con la DC donde estaba antes ya no está en ciudadanos en su otra coalición, hoy está en Chile Vamos y nosotros en Chile Vamos queremos sacar adelante una primaria sin codazos, sin puntapiés en las canillas que es lo que lamentablemente hemos visto estos días”.



Finalmente, Desbordes descartó tener inconvenientes por los rumores que ubican a Sichel como el candidato de La Moneda: “Yo no tengo duda que el candidato de Cristián Larroulet y varios más es Sebastián Sichel, pero eso es legítimo, yo no tengo problema con eso”.