Desconfinamiento en la RM: presentan querella contra Piñera y Paris

El abogado Luis Mariano Rendón, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 13, y la arquitecta Lorena Meneses, postulante a la alcaldía de La Cisterna, interpusieron una acción judicial en contra del Presidente Sebastián Piñera y del ministro de Salud, Enrique Paris, luego de que anunciaran el desconfinamiento de 10 comunas de la Región Metropolitana a partir de esta jornada.



En el recurso presentado, los querellantes detallaron que la decisión no cumple con los protocolos impuestos por el plan Paso a Paso que el mismo Gobierno estableció para ordenar los distintos cambios de fases comunales en medio de la pandemia.



A ello, se suma que “la injusticia de la medida viene dada porque al sacarlas de cuarentena, se dejan expuestas a las comunas de Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa a un aumento de contagios, en circunstancias que otras quedan resguardadas. Sin embargo, y yendo más al fondo del problema, dada la natural movilidad intercomunal en la Región Metropolitana, la medida termina siendo injusta y dañina para toda la población”.



Es por eso que solicitaron que se despache orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones para comprobar los hechos y los partícipes de estos, que se emita un oficio al Ministerio de Salud para que informe los parámetros para tomar estas medidas y sus posibles consecuencias y que se cite a declarar ante la Fiscalía Centro Norte, en calidad de imputados, a Piñera y Paris.



“La acción es por el delito de prevaricación administrativa y fue acogida a trámite por el Séptimo Juzgado de Garantía. Paralelamente hemos interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que sería la herramienta más rápida para revertir la decisión. Este recurso está pendiente de resolución sobre su admisibilidad”, comentó Rendón.



El abogado advirtió que el desconfinamiento de las 10 comunas “es una decisión que nos afecta a todos en la región porque las personas de estas comunas que a realizar sus actividades libremente pueden entrar en contacto con las de otras comunas que aún están en cuarentena, cuyos habitantes pueden salir ya sea porque participan en trabajos declarados esenciales o porque salen a realizar actividades imprescindibles diarias con los permisos correspondientes”.



“Es una decisión que nos afecta a todos y, sin embargo, es una decisión que ha sido tomada violando abiertamente el Plan Paso a Paso que fue establecido por el propio Gobierno para ordenar el paso de una fase a otra, y que estas decisiones no obedezcan a meras consideraciones políticas”, añadió.



En esa línea, explicó que “este plan establece criterios y estos criterios no se cumplen. Por ejemplo, el plan establece que la ocupación debe ser a nivel regional, máximo, de un 85%. Hoy día es de un 97,1% en la Región Metropolitana y a nivel nacional esta ocupación debe ser máximo de un 90% para poder tener reserva para poder trasladar enfermos a otras regiones, y hoy tiene un 95,2%”.



“En relación a la incidencia de nuevos casos, el plan establece que esta debe ser menor a 10 por cada 100 mil habitantes y esto no se cumple en ninguna de las comunas que salen de cuarentena, salvo en Vitacura que es 9,89 y está en el límite”, complementó.



Asimismo, argumentó que “en el caso de la efectividad de la trazabilidad, vale decir cuántos casos nuevos se pueden asociar a un contacto estrecho, el plan establece que debe ser mínimo un 60% y hoy día es de un 37,8%. En cuanto a la positividad de los exámenes, debe ser menor a un 10%, y cuatro comunas de las que salen de cuarentena tampoco cumplen con este criterio”.



Debido a esas razones, el candidato a la Convención Constitucional acusó que “es una decisión que se toma violando este Plan Paso a Paso y no puede ser definida, caracterizada, sino como abusiva, injusta. Y bien, una decisión abusiva o injusta es una decisión que es constitutiva de delito, el delito de prevaricación administrativa”.



“Está interpuesta en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, y del Presidente de la República, Sebastián Piñera, los responsables de tomar esta decisión abiertamente violatoria de las normas que ellos mismos han dictado y que pone en peligro la salud de la población. Exigiremos que haya una investigación y una sanción para los responsables”, cerró Rendón.