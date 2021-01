Después de 3 semanas en Transición, 21 comunas de la RM volvieron este lunes a Preparación

A las 5 horas de este lunes, 21 comunas de la Región Metropolitana avanzaron a fase 3 de Preparación, después de haber estado en Transición desde el 7 de diciembre pasado.



Se trata de Alhué, Calera de Tango, Isla de Maipo, Tiltil, Peñaflor, Quilicura, El Monte, La Pintana, Conchalí, Colina, Melipilla, Talagante, Lampa, Recoleta, Huechuraba, San Bernardo, María Pinto, Buin, Paine, San Pedro y Pirque. Estas comunas no tendrán cuarentena los fines de semana.



En fase 3 de Preparación está prohibido:



– El funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos con público, y de pubs, discotecas y lugares análogos.



– La atención de público en lugares cerrados de restaurantes, cafés y análogos que no tengan ventilación natural permanente.



– El público en actividades deportivas.



– La realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más personas de las permitidas, y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda.



– El funcionamiento de clubes y centros de adultos mayores.



– La entrada y salida a centros del Sename y Eleam sin supervisión.



LO QUE ESTÁ PERMITIDO



– Todas las personas, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir de sus hogares, pero no ir a comunas en cuarentena sin permisos.



– Ir a trabajar en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial.



– Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda.



– Hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3, 4, 5.



– Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 25 personas en lugares abiertos y 5 en lugares cerrados, siempre a 2 metros de distancia y con horarios diferenciados y estadía máxima de una hora.



– Residentes de centros del Sename pueden salir hasta 5 veces por semana, con supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.



– Residentes de Eleam pueden salir a caminar todos los días por máximo 2 horas y 200 m a la redonda, y pueden recibir visita de 2 personas, 2 veces a la semana.



– Oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas cumpliendo aforo de una persona cada 4m2, con máximo 100 personas en lugar abierto y 50 en lugar cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos.



COMERCIO QUE PUEDE FUNCIONAR



– Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.



– Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.



– Atención de público en restaurantes, cafés y análogos solo en terrazas y lugares abiertos, asegurando al menos 2 metros entre las mesas. Pueden funcionar en interiores solo con 25% de su capacidad, al menos 2 metros de distancia entre las mesas, con estadía máxima de 2 horas y una ventilación natural permanente.



– Los lugares deportivos cerrados y gimnasios sólo pueden funcionar con ventilación natural permanente y no puede haber más de 5 personas en el mismo recinto, que deben estar a 2 metros de distancia, con horarios diferenciados y estadía máxima de una hora. Cada sala se debe ventilar por 15 minutos cada una hora. Las máquinas deben estar a dos metros entre ellas. Sin camarines y sin público.