Detectan irregularidades en tienda de mall recién reabierto en Vitacura

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, denunció irregularidades en el funcionamiento de una tienda del recién reabierto mall Casa Costanera, de Vitacura, tras realizar una fiscalización durante la tarde de este miércoles.

La autoridad llegó acompañada por la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, y por efectivos de la PDI, ante una serie de denuncias en las redes sociales contra la tienda de vestuario H&M, donde se advertía una gran fila de clientes sin el debido distanciamiento social.



Junto con cuestionar las aglomeraciones, Martorell informó que se detectaron irregularidades en los contratos y permisos temporales de los trabajadores de H&M.



“Hay situaciones que van a ameritar una investigación, situaciones en contratos de trabajo. Vimos también personas que tenían permiso único colectivo para laborar, pero en empresas que no son esenciales, por lo que no corresponde tal permiso. Y también nos encontramos con personas que no viven en la comuna y que con ese permiso único colectivo, que no corresponde, estaban asistiendo a trabajar”, explicó la subsecretaria.



“Se van a realizar todas las fiscalizaciones que correspondan desde una perspectiva sanitaria, laboral y también la PDI está revisando que no estemos en presencia de algún delito”, añadió.



Martorell advirtió que “se encontraron muchas modificaciones de contrato, anexos de contrato (fechados) el 31 julio. Alrededor de 25 modificaciones escritas a mano y que lo único que cambiaba era el domicilio. Esa es la investigación que está realizando la PDI ante posibles delitos”.