Detienen a sujeto por manejar ebrio y lesionar a dos trabajadores de la salud

Carabineros informó que durante la madrugada de este miércoles fue detenido un hombre de 41 años, quien conduciendo bajo los efectos de alcohol en Avenida Pajaritos con calle Los Pintores, colisionó un automóvil donde viajaban dos trabajadores de la salud, quienes quedaron gravemente heridos.



El hecho ocurrió cerca de las 00:50 horas y personal de la 25° Comisaría de Maipú llegó hasta la intersección para verificar la situación, percatándose de que había dos personas heridas, teniendo que ser, además, rescatadas por personal de Bomberos.



Según los antecedentes, las personas heridas son funcionarios de la salud del Cesfam Doctor Iván Inzunza, quienes se trasladaban por la vía tras haber terminado su turno en el recinto de salud, momento en que fueron chocadas por el principal involucrado tras no respetar una luz roja y transitar por la pista de buses. De hecho, relataron que este último perdió el control de su vehículo, impactando también un pilar de la línea 5 del Metro.



El capitán Edison Salinas, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, comentó que el accidente tuvo “como protagonista principal el consumo de bebida alcohólica, el exceso de velocidad de una persona que no respetó el semáforo rojo, colisionando con dos funcionarios de la salud que venían saliendo de su servicio en un consultorio en la comuna de Maipú”.



“La persona que conducía un vehículo por la pista de buses en exceso de velocidad y bajo estado de ebriedad, no respeta un semáforo en luz roja, colisionando con dos funcionarios de la salud que fueron trasladados hasta el hospital de Red Salud de Estación Central. Se encuentran con lesiones de gravedad y considerables, fuera de riesgo vital y conscientes”, añadió.



Añadió que al realizar un examen respiratorio al conductor, este arrojó 1.53 g/lt., por lo que fue detenido bajo la Ley 20.770, más conocida como “ley Emilia” que sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves gravísimas o la muerte.



Además, Salinas comentó que todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Local de Maipú y que el involucrado, en estos momentos detenido, no solo conducía bajo los efectos del alcohol, sino que con la documentación del vehículo vencida.



“Se encuentra consciente, pero por su incoherencia al hablar y habito alcohólico se procedió altiro a la detención, más dos testigos presenciales que los sindicaron como conductor y autor del accidente de tránsito”, destacó el capitán de Carabineros.