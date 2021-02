Di Mondo y bromas por parecido con Briones: “Si lo vemos desde un lado más profundo ya no es chistoso”

No es novedad que desde que Ignacio Briones asumió la cartera de Hacienda, en octubre de 2019, estallaron las bromas en redes sociales por el parecido físico que muchos le encuentran con el socialité Di Mondo.

Y el “fashionista” se refirió a este punto en una entrevista en radio ADN, precisando que, si bien también encuentra una similitud entre ambos, son completamente distintos desde un punto de vista político.

“Veo una similitud, yo me río y no me molesta. No me molesta y todo eso yo me lo tomo con mucho humor, veo muchos memes, me río. Unos que son más chistosos que otros, da lo mismo”, señaló.

“Pero creo que hay una gravedad en el gobierno de Piñera (…) Por experiencia de mis padres, mi papá vivió fuertemente el golpe militar y mi mamá también, por otro lado. No sé específicamente el número de muertes que hubo, número de gente que perdieron los ojos, yo creo que fuertemente te diría que no me parezco en nada a Ignacio Briones. Yo no podría como humano ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de derechos humanos. No podría. Yo no te puedo matar ni una hormiga”, añadió Di Mondo.

Por último, dijo que “físicamente nos parecemos, pero rotundamente no somos personas parecidas. Alguna gente lo toma a la broma, pero si lo vemos desde un lado más profundo, ya no es chistoso. Porque es serio”.