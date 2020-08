Diario Oficial publica ley que prohíbe corte de servicios básicos y por error deja a Arturo Longton como uno de los autores

El Diario Oficial publicó este lunes la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia, sin embargo en el escrito figuraba un error.



En el texto aparecía como uno de los autores de la iniciativa el ex rostro televisivo Arturo Longton, hermano del diputado Andrés Longton (RN), quien sí fue uno de los impulsores del proyecto.



“Es un error usual, no solamente en el Congreso si no que también pasa en los medios de comunicación, que suelen ponerme Arturo, debe ser por el paso de mi hermano por la televisión, él es muy conocido, y además mi padre también se llamaba así”, remarcó el parlamentario, quien aclaró que la confusión ya habría sido corregida.

El diputado dijo a 24H bromeando que “en este caso la ley dice Arturo Longton Herrera y como él estuvo de cumpleaños hace muy poco yo le regalé la ley. Le dije “esto Arturo no tiene precio, ni toda la plata del mundo lo puede comprar, es algo que nadie te podría regalar y yo te lo regalo con mucho cariño”.