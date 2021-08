Diputada Leuquén volvió al Congreso tras ser sobreseída y en medio de un tratamiento contra el cáncer

La diputada por la Región de Aysén, Aracely Leuquén (RN), regresó este jueves a sus actividades parlamentarias tras ser inhabilitada de su cargo a fines de 2019 por una investigación en su contra por un violento altercado que protagonizó en un bar de La Condes. Luego de un acuerdo privado entre ambas partes, Leuquén fue sobreseída, pudiendo retomar sus labores en el Congreso.



El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago cerró de forma definitiva el proceso contra la diputada que comenzó en 2019 con la querella presentada por injurias vinculadas al incidente.



La parlamentaria agradeció las muestras de cariño y preocupación, debido a que desde el año pasado debió someterse a un tratamiento por cáncer de mama. En su retorno, llamó a avanzar y cumplir con la promesa presidencial de un centro oncológico para la Región de Aysén.



“Yo tengo la oportunidad y los recursos para enfrentar esta enfermedad, pero hay muchos que no. Y hay muchos patagónicos y ayseninos que se están muriendo por el cáncer, y no por el Covid. No podemos dejar de lado una prioridad importante, que es la primera causa de muerte en la región de Aysén”, agregó.



“Esta situación es mucho más complicada en zonas extremas aisladas y con características de ruralidad, como lo es la Región de Aysén. Quiero pedir ayuda y un apoyo transversal a los integrantes de la Comisión de Salud y de distintas bancadas que nos están apoyando en lo que significa cumplir con un compromiso presidencial que tiene que ver con la implementación de un centro oncológico para Aysén en el marco de la Ley Nacional del Cáncer”, precisó Leuquén.



La diputada explicó también, que en dichas zonas, los pacientes “solo pueden realizar sus procesos de quimioterapia, pero no de radioterapia y tampoco de muchas cirugías”.



“Por eso necesitamos que este compromiso se cumpla. Yo casi me morí, pero aquí estoy, de cara a la ciudadanía, asumiendo mis virtudes y defectos”, cerró.