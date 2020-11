Diputada Mix oficia al director del Servel por personas que no pudieron votar

La diputada Claudia Mix (Comunes) ofició el domingo al director Servicio Electoral, Patricio Santamaría, luego que muchos chilenos y chilenas se vieran impedidos a votar en las primarias de gobernadores y alcaldes, debido a que distintas mesas, en diversos locales de votación, no fueron constituidas dentro del horario establecido.

De hecho, la propia parlamentaria se vio impedida de ejercer su derecho a sufragio ya que la mesa en la que le correspondía votar en la Escuela Germán Riesco de Maipú no se constituyó.

Así, Mix solicitó al Servel un informe respecto a la cantidad de mesas constituidas y las que no pudieron ser constituidas en la instancia, además del detalle de los locales de votación, desagregados por comuna y región, en que se dio esta situación.

Asimismo, pidió que se realicen todas las investigaciones respectivas para determinar la cantidad de personas que no pudieron votar producto de estas situaciones y las medidas que se tomarán en el futuro para impedir que esto suceda nuevamente.

“Hemos recibido muchísimas denuncias de personas que se vieron impedidas de hacerlo. Yo misma no pude votar, ya que la mesa que me correspondía no se constituyó. Nos parece que hay una responsabilidad de los delegados de local. La ley indica que son ellos quienes deben constituir las mesas faltantes a las 10 de la mañana a más tardar, pudiendo designar incluso como última instancia a personas que se encuentren dentro de ese recinto y con apoyo de la fuerza pública si no acceden voluntariamente”, acusó.

“Es impresentable que muchas chilenas y chilenos no hayamos podido ejercer nuestro derecho a sufragio. Lo ocurrido hoy atenta contra el derecho constitucional de las y los electores que concurrimos a participar de estas elecciones. Se nos impidió votar y no se nos ofreció ninguna alternativa. Exigimos que el Servel aclare cuanto antes esta situación. Creemos que no se instruyó lo suficiente a los delegados de cada local respecto a las facultades que éstos tenían para constituir dichas mesas”, cerró.

Quien tampoco pudo ejercer su voto por este motivo fue el precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, luego de percatarse de que su mesa no estaba constituida en la Escuela Libertadores de Chile, en la comuna de Santiago.

“No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos. Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en RM y regiones. El Servel debe una explicación”, escribió en su cuenta de Twitter.