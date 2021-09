Diputada Núñez anunció que votará a favor del proyecto de 4° retiro de la AFP

La diputada de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, afirmó que votará a favor del proyecto que busca un cuarto retiro a los fondos previsionales, el cual fue aprobado en general este miércoles por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.



La parlamentaria es integrante permanente de dicha comisión, pero en la votación de este miércoles fue reemplazada por su par Karin Luck (RN), quien votó en contra.



A través de Instagram, Núñez indicó que “así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la Sala la próxima semana, que es donde me corresponde”.



“Yo formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir. Y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma”, agregó sobre el voto de Luck.



La diputada cerró su publicación señalando: “Voy a responder por mi voto, y mi voto será a favor de este cuarto retiro que, no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante. Esa votación será pública la próxima semana”.



Las palabras de Núñez se enmarcan en las dificultades del Gobierno para garantizar el rechazo de los diputados oficialistas al proyecto. Según trascendió, el cuarto retiro avanzará al Senado si consigue 11 votos a favor de legisladores de Chile Podemos+ en el hemiciclo.