Diputada Parra planteó opción de atrasar las elecciones municipales

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, diputada Andrea Parra (PPD), puso sobre la mesa la opción de atrasar las elecciones municipales para los comicios de segunda vuelta de gobernadores, como una manera de evitar las aglomeraciones.



Esto, luego que la Cámara rechazara el articulado del proyecto que amplía a dos días el plazo para celebrar las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes por razones sanitarias, por lo cual la iniciativa pasará a Comisión Mixta.



“Sin duda, aquí hay una derrota bastante contundente del Gobierno porque no logró ni siquiera ordenar a sus propias filas para efectos de que aprobaran la iniciativa”, explicó la diputada.



La parlamentaria agregó que “esto es el resultado de la improvisación, de hacer las cosas a última hora. De hecho, nos vimos obligados a abstenernos en las algunas votaciones, porque el peor escenario era tener por ejemplo a los constituyentes elegidos en un día, a los concejales en dos días, a los alcaldes en un día, eso era un desorden absoluto”.



“Lo que espero de la Comisión Mixta es que esto se revise a fondo, que logremos tener elecciones seguras y también se analicen otras alternativas”, complementó.



La parlamentaria indicó que “he hablado con el subsecretario y le he dicho que perfectamente existe la posibilidad de que analicemos la opción de atrasar las elecciones municipales para la elección de segunda vuelta de gobernadores. Nos daría un mes de plazo, le permitiría a los candidatos un período de campaña un poco más amplio, y nos permitiría no improvisar tanto como lo hemos hecho hasta ahora”.



La legisladora sostuvo que “en vista de que el proyecto de voto en dos días no tiene piso político en la Cámara, hay que analizar todas las alternativas posibles. Hay mucha desconfianza y faltan más conversaciones políticas”.



“Espero que tomemos en consideración el momento complejo que estamos viviendo en términos de la pandemia, porque si no tomamos una opción, podemos concurrir con aumentar los contagios y la situación compleja que estamos viviendo en términos sanitarios. Espero apertura de todos los sectores y que contribuyamos a tomar las mejores decisiones”, sentenció.