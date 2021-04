Diputada Sepúlveda advierte “compleja relación” con Melero si se convierte en ministro del Trabajo

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), integrante permanente de la Comisión de Trabajo, se refirió a la salida de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y eventual llegada, en su reemplazo, del diputado UDI, Patricio Melero, señalando que en medio de la discusión por un tercer retiro de las AFP y la Reforma Previsional, “nuevamente queda acéfala la dirección de ambas propuestas”, refiriéndose a la anterior salida del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y augura un “complejo futuro para las pensiones de los chilenos”, de llegar a la cartera el ex coronel UDI.



La parlamentaria indicó que si bien “hemos tenido diferencias, sin duda, importantes con la ministra Zaldívar en la Comisión de Trabajo y fundamentalmente pensando en la Reforma Previsional, sin embargo, ella ha sido la que ha liderado durante todo este tiempo este proyecto. Entonces queda de alguna manera acéfalo este ministerio en un momento de negociación muy importante tanto en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. Ya nos pasó, además, con el exministro Briones”.



Ante esto, recalcó sus temores respecto de quien asuma ahora la cartera, señalando que “nos preocupan las características que tiene que tener el próximo ministro que asuma la cartera”, y remató, “va a ser compleja la relación con el ex diputado Melero, si hoy día se convierte ministro de Trabajo”.



“Nosotros hemos visto, lamentablemente al diputado estar defendiendo permanentemente los intereses del empresariado y más bien del gran empresariado chileno, pero además defendiendo permanentemente el sistema de AFP, de capitalización individual y defendiendo a las AFP. Entonces nos preocupa hoy día tener un ministro que sea más dialogante, que sea un ministro capaz de entender lo que hoy día le está pasando a los trabajadores y trabajadoras del país, sobre todo en tiempos de pandemia y que equilibre la cancha y que no siga defendiendo los intereses de los grandes empresarios, pero además los intereses de las AFP en algo tan importante como es la reforma previsional”, concluyó.