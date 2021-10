Diputado Alessandri pidió resguardar a vecinos de la “zona cero” este 18 de octubre

Ad portas del segundo aniversario de estallido social del 18 de octubre, el diputado Jorge Alessandri (UDI) entregó una carta en La Moneda, dirigida al Presidente Piñera, donde pide tomar resguardos especiales para los vecinos de la denominada “zona cero”.



El parlamentario indicó que “nadie podría negar que el Estado en estos dos años les ha fallado”.



“Esos vecinos ven como el Estado, para algunas víctimas, corre para atenderlos, repararlos y cuidarlos. Pero a otras víctimas, como aquellos que han vivido en el barrio de la zona cero, en Santiago centro, el Estado pareciera darles vuelta la cara”, acusó.



“Hacer un llamado a los líderes políticos, a quienes sienten la necesidad de marchar y conmemorar. Muchas veces entendemos las cosas que solicitan y piden, todo se puede solicitar si es en paz, con respeto al vecino, cuidando los barrios. Y entendiendo que en ese lugar que llamamos zona cero viven familias con hijos, abuelos, y que han sentido pánico estos dos años”, sentenció.



CARRERA PRESIDENCIAL



Alessandri fue consultado por la carrera presidencial y la posible fuga de apoyos desde el abanderado de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, hacia el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.



“La UDI tiene un candidato a la presidencia de la República que se llama Sebastián Sichel, que ha logrado sortear los ataques más duros que se pueden ver. Empatizo con el sentimiento de muchos chilenos y chilenas cuando vieron el debate, no queremos seguir viendo una pelea adolescente”, indicó el diputado.



“Concuerdo quizás con Marco Enríquez-Ominami que decía ’empecemos a hablar de propuestas’, no gastemos dos horas y media en atacar los currículum, (…) cuando Chile está viviendo uno de los momentos más álgidos de sus últimos 40 años, definiendo una nueva Constitución, las reglas, hasta donde puede llegar la violencia, y donde puede interceder el Estado para detener esa violencia”, añadió.



Respecto al reportaje que reveló presunto financiamiento irregular de pesqueras en la campaña a diputado de Sichel en 2009, Alessandri indicó: “40 días en política es un océano. Hay semanas donde perdió fuerza Sichel, otras donde ha ganado. La respuesta de ayer la vi firme, y este ‘boomerang con dinamita’ que lanzó la Democracia Cristiana, se le devolvió rápidamente y está apunto de estallarle en la cara”.



LEY CELIS Y ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL



Además, el diputado UDI criticó la reciente aprobación de la conocida como “Ley Celis” en el Senado, la cual permitirá salvar algunas candidaturas impugnadas por el Servicio Electoral.



“No me gusta que los políticos, cuando se trata de arreglar temas propios administrativos, se muevan con la celeridad del rayo. Y cuando se trata de arreglar problemas ciudadanos, se muevan a la velocidad de la tortuga. Eso no se ve bien, no me gusta y por eso pensé que era una mala ley, que no había que apoyarla”, criticó.



Alessandri aseguró que el tema le “involucraba personalmente, porque un compañero de lista mío había tenido el mismo problema de Celis para inscribirse. No me parece que sea arreglo express a los problemas de algunos y arreglo lento a los problemas de otros”.



Finalmente, el legislador se refirió a la acusación constitucional contra el Presidente Piñera: “Todo Chile está expectante para ver como personas como Florcita Motuda van a entrar al fondo de la acusación, van a estudiar las razones, otras acusaciones para atrás y decir si procede o no procede. Me habría encantado que fueran parlamentarios más serios”.



Sobre posibles apoyos oficialistas al libelo, indicó que “cada diputado es libre de apoyar la decisión que quiera”.