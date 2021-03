Diputado Berger: “Es necesario extender el Estado de Excepción”

El diputado Bernardo Berger (RN) se manifestó a favor de prolongar el Estado de Excepción Constitucional.

El proceso de vacunación aún en desarrollo, las altísimas cifras de contagio y la fragilidad de la disponibilidad de camas críticas en el país, son algunas de las razones que esgrimió el legislador.



Advirtió eso sí que debe ir de la mano de una mayor fiscalización, tema que a su juicio ha sido “la pata coja” de la estrategia nacional para contener el virus.



Este martes es vista en la Sala de la Cámara Baja la propuesta del Ejecutivo de extender el Estado de Excepción por Catástrofe y Calamidad Pública hasta el 30 de junio.



Berger sostuvo que “aunque nos encontramos en pleno proceso de vacunación, no podemos dejar de considerar que en los últimos días los casos han ido en aumento, lo que hace efectivamente necesario prorrogar el estado de excepción en todo el territorio nacional, ya que como hemos podido constatar es la única forma de poder llevar a cabo la ejecución de las medidas que ha dictado la autoridad sanitaria para contener la propagación del virus”.



Agregó que “es un hecho cierto que el Estado de Excepción Constitucional ha facilitado la coordinación de todas las zonas del país y ha ayudado a la implementación de las medidas sanitarias que de otra forma no hubiesen sido posibles. Ha permitido también otorgar mayor seguridad a los hospitales, proteger la cadena logística y facilitar los traslados de pacientes críticos y personal médico; por lo que mantenerlo es claramente necesario”.



Sin embargo, dijo el parlamentario, “la estrategia sanitaria que se está empleando, no está siendo lo suficientemente efectiva. A mi juicio, lo que se debe fortalecer es la fiscalización. No sacamos nada con confinar una comuna, mientras en otra no se respetan para nada las medidas de autocuidado y distancia social, esta ha sido la pata coja de la estrategia sanitaria para contener la pandemia”.