Diputado Celis: “He decidido presentar mi renuncia al PPD”

A través de una carta, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, anunció su renuncia a la colectividad, acusando que tuvo “falta de compromiso” a la hora de intentar subsanar los errores administrativos que impidieron su inscripción en el Servicio Electoral, para postularse a la reelección.



La carta, dirigida a la directiva del partido, señala lo siguiente: “He decidido presentar mi renuncia al PPD, responsable directo de la imposibilidad de poder participar en mi primera reelección y de este asesinato político del cual he sido víctima, al impedirme competir en estas elecciones democráticas de este 21 de noviembre. El PPD mostró una absoluta falta de compromiso, conmigo y con los electores que me eligieron cómo su representante, al no inscribir correctamente mi candidatura y no realizar los esfuerzos suficientes para subsanar lo ocurrido, sin buscar soluciones reales a un problema generado por ellos”.



En el documento Celis también hizo referencia a la responsabilidad en el error. “Lamentablemente hasta el momento esta situación sigue sin clarificarse, no se sabe con certeza que fue lo qué pasó, y nadie ha asumido las responsabilidades correspondientes por esta situación, lo que demuestra una carente y cuestionable profesionalidad por parte del partido y su mesa directiva”.



A su vez, señaló que el 7 de octubre solicitó a la presidenta del partido y a los senadores Guido Girardi y Jaime Quintana “que se retirara el mal llamado proyecto ‘Ley Celis’, que fue hecho para lavar la imagen del PPD y sus manos ya manchadas por la sospechosa incompetencia y evitable situación ocurrida”.



“Le he señalado al presidente de la Cámara de Diputados que espero que no se continúe con la tramitación de este proyecto tras su aprobación en el Senado, aclarándole que no estoy dispuesto a ser candidato bajo estas condiciones. Parece ser más una maniobra política, que una forma de subsanar un error que impacta directamente sobre los principios democráticos. Aprovecho esta instancia para aclarar que este es un proyecto que no ha sido impulsado por mí y que nunca he estado detrás de él”, recalcó sobre la iniciativa.



En esa línea, formuló duras críticas a su ahora expartido. “No estoy dispuesto a continuar en un partido en el cual desconfío, el que carece de compromiso con sus miembros, y que con actitudes oscuras y mezquinas antepone los intereses particulares por sobre el bien común, y que prescinde del hecho de que, en momentos como hoy, debemos más que nunca enfocarnos en trabajar por este Chile más digno y no en los intereses de unos pocos”.



Celis recalcó que esto no significa retirarse de la política. “Con todo, seguiré trabajando y haciendo política desde un espacio de independencia, y espero que quienes esperaban votar por mí este 21 de noviembre comprendan lo ocurrido, una situación injusta y dolorosa, ya que mi intención siempre fue seguir haciendo la pega con y para ustedes, pero la dignidad y el actuar con rectitud que siempre me ha caracterizado, seguirá siendo mi camino siempre”, cerró.