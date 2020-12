Diputado Fuenzalida: “No soy antivacunas (…) solo pido cautela”

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), salió al paso de las críticas por sus declaraciones realizadas durante la mañana, en donde señaló que no se vacunaría contra el Covid-19 en caso de que la dosis llegara a Chile dentro de las próximas semanas, tal como dieron a conocer autoridades de Gobierno.



El legislador había afirmado en entrevista con Radio Universo, que “una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales. Yo creo que es algo que todavía está por escribirse y verse”, frase que despertó críticas y acusaciones hacia el parlamentario de ser “antivacunas”.



El parlamentario aseguró posteriormente que sólo pedía tener cuidado sobre las inoculaciones que lleguen al país.



“Yo no soy antivacunas, y ojalá que esta vacuna cure la pandemia. Sin embargo solo pido cautela, y que no perdamos de vista que es una vacuna nueva que debe validarse y que detrás hay una guerra comercial de los laboratorios. Calma y tiza”, declaró en su cuenta de Twitter.



Fuenzalida también fue criticado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve, quien sostuvo que los dichos del diputado “no contribuyen” en un panorama de pandemia.



“Necesitamos conversar más sobre el beneficio de las vacunas, sobre cómo salvan vidas, protegen la salud de las personas y erradican enfermedades. Afirmaciones como esta no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico”, puntualizó el secretario de Estado.