Diputado Moreira anuncia que se internará en un centro asistencial ad portas de votación de proyecto de retiro de fondos

El diputado UDI, Cristhian Moreira, uno de los cuatro parlamentarios que votaron a favor de la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de la AFP, anunció este martes que se internó en una clínica para someterse a una serie de exámenes médicos, justo un día antes de que se vote en la Cámara Baja el proyecto en particular.

En su cuenta de Twitter el parlamentario sostuvo que “como es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados”.

En caso de que no pueda votar en la discusión en particular de la reforma, los quórums no varían y la iniciativa seguirá requiriendo 93 votos favorables para continuar se avance en el Congreso.