Diputado Schalper: “Quiero hacer el plebiscito, pero uno seguro y que dé garantías”

El diputado Diego Schalper (RN) se refirió este miércoles a las interrogantes que se mantienen de cara al plebiscito nacional del 25 de octubre próximo, especialmente la que se refiere a la votación de los contagiados por Covid-19.



“Lo que hemos visto como experiencia otro países, es que los pacientes Covid votan anticipadamente. Yo no soy tan partidario de que estos puedan asistir a los locales de votación como un votante más, porque eso es una irresponsabilidad tremenda”, aseguró en conversación con Radio Agricultura.



“Yo quiero hacer el plebiscito, pero uno seguro y que dé garantías a la ciudadanía de que va a poder participar con seguridad y tranquilidad”, enfatizó Schalper.



El parlamentario por la Región de O’Higgins también abordó la necesidad de que exista un porcentaje mínimo de participación para legitimar el plebiscito.

“No tenemos claro si van a poder participar las personas con seguridad, no tenemos claro si vamos a tener el contexto sanitario y no nos hemos preguntado cuál es el porcentaje mínimo que tiene que participar para que podamos decir que hay una expresión ciudadana con legitimidad“, señaló.



“¿Qué pasaría si vota poca gente? Que básicamente el acto originario de este proceso constituyente, sea cual sea el resultado, parte al menos cuestionado”, dijo el diputado RN, añadiendo que “no es bueno ni para el Apruebo ni para el Rechazo que haya poca participación”.



“Hasta el día de hoy seguimos discutiendo si el plebiscito de 1980 fue legítimo o no. No nos puede pasar lo mismo con el plebiscito del 2020”, argumentó.



Por lo mismo, Schalper afirmó que se necesitan “condiciones básicas para que el plebiscito sea un acto democrático que permita la participación en un marco de seguridad, y que las personas puedan participar con la tranquilidad de que no va a ser ocasión de proliferación de la pandemia”, sentenció.