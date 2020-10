Diputado Soto dice que carabinero sumariado “es un chivo expiatorio del Gobierno”

El jefe de la bancada del PPD, diputado Raúl Soto, se refirió a la decisión de Carabineros de iniciar un proceso administrativo para la expulsión del funcionario acusado de empujar a joven manifestante al Mapocho, por no informar que portaba ese día una cámara personal ajena a la institución.



“Es contradictorio, irracional y paradójico que el carabinero termine siendo expulsado por un problema administrativo, y no se hayan tomado medidas más drásticas por los graves hechos ocurridos el viernes. Esto habla de una institución que no tiene claras las prioridades y de un Gobierno que lo avala. Lo más importante es el respeto de los derechos humanos de las personas en las manifestaciones. Lamentamos lo tarde que llega esta noticia y las razones que se dan”, remarcó.



El legislador agregó que “creo que lo que está ocurriendo con ese carabinero es un chivo expiatorio del Gobierno, y el hilo se está cortando por lo más delgado. Quien tiene la responsabilidad institucional es el general director, Mario Rozas, y mientras él no salga se sigue profundizando la grieta que hay con la sociedad chilena”.



Finalmente, sostuvo que “le diría al general Rozas si es que de verdad quiere y cree que la institución de Carabineros debe modernizarse y sanar esas heridas con el pueblo de Chile, que dé un paso al costado porque se está haciendo un tremendo daño hoy día”.