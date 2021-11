Diputado Winter informó ser contacto estrecho de Boric e inició cuarentena

El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) informó en redes sociales que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana le informó que es contacto estrecho del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



Después de suspender su participación en una entrevista la noche del martes por presentar síntomas asociados al covid-19 como tos y fiebre, Boric informó este miércoles que arrojó positivo en su examen PCR.



Winter afirmó este jueves: “Quiero contarles que hoy a las 10:55 horas, la Seremi de Salud me notificó que debo considerarme contacto estrecho de Gabriel Boric. Por lo tanto, me retiré del Congreso para cumplir con la cuarentena preventiva”.



“Lamento no poder votar la Ley de Presupuesto que es tan importante, porque ya no se usa la modalidad telemática”, indicó.



“Ayer, de acuerdo a la información que yo disponía, no era contacto estrecho, dado que el lunes no compartí con Gabriel durante el lanzamiento del programa. Sin embargo, estuve con Gabriel un rato durante el fin de semana y, según estableció la Seremi, corresponde preventivamente considerarme dentro de los contactos estrechos”, detalló.



Además, el legislador explicó que se realizará un examen PCR para “descartar contagio” y llamó a mantener las medidas de autocuidado, ya que “la pandemia sigue presente”.