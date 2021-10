Diputados de Chile Vamos emplazaron a Boric y Provoste a quitar su apoyo al proyecto de indulto

Un llamado a retirar el proyecto de indulto hizo el oficialismo después de una reunión del comité político realizada en La Moneda durante la mañana de este miércoles.



Diputados de Chile Vamos emplazaron a distintos actores políticos y especialmente a los candidatos presidenciales de oposición, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), para que quiten su respaldo a la iniciativa que busca indultar a los detenidos en el contexto del estallido social.



También advirtieron que en caso de que la medida siga adelante en el Congreso, le pidieron al Gobierno buscar la forma de darle celeridad en su tramitación para evidenciar el voto de cada parlamentario.



Tras el encuentro con los legisladores, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo que “se nos han pedido todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto sea retirado o puesto en votación y rechazado. Compartimos esa preocupación y nos parece una mala señal a la ciudadanía y a los delincuentes, que todavía exista una iniciativa de ese tipo”.



Añadió que conversaron “sobre la relevancia que tiene que los líderes de opinión, los columnistas, los parlamentarios, los candidatos presidenciales condenen al violencia sin ambages”.



En esa línea, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) hizo un llamado “a los parlamentarios, particularmente a Yasna Provoste que firmó el proyecto de indulto a violentistas, saqueadores e incendiarios. Y el candidato Gabriel Boric, que está apoyando el indulto a los supuestos presos políticos, para que se retire este proyecto del Congreso”.



Cruz-Coke recordó que “estos mismos parlamentarios han votado en contra de leyes de infraestructura crítica, leyes que aumentan las penas a quienes atacan a Carabineros, a quienes atacan a Bomberos, la tipificación al robo de madera”.



Además, hizo referencia al emplazamiento que le hizo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a Boric y Provoste: “Acá no bastan tuits. ¿Por qué se apunta con el dedo a Yasna Provoste y Gabriel Boric? Y qué pretenden, si permanentemente, y con la firma de ellos, están tratando de indultar personas que delinquen”.



“Si cualquier persona toma un martillo y va a una tienda y la rompe, o tira una bomba molotov, se va preso. Por qué tendría que haber un trato distintos o impunidad a aquellos que han quemado, vandalizado, tirado bombas molotov, quemado iglesias, centros culturales, destruido barrios de manera permanente desde el 18 de octubre en adelante”, cuestionó.



Al concluir, Cruz-Coke aseguró que “ayer me escribió una persona que tenía un emprendimiento, un Doggis en Santa Rosa con Alameda, que había sido saqueado y vandalizado nuevamente. Son personas de trabajo a quienes se está afectando y le pedimos al Gobierno que utilice todas las herramientas que tenga a mano para que los parlamentarios que han impulsado las leyes de indultos, se comprometan a retirar sus firmas y a no apoyar al proyecto”.



Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) afirmó que “Provoste demostró que en el proyecto de pensiones tal vez no se había leído lo que firmó, o tal vez no había entendido lo que significaba nacionalizar. Quizás le ha pasado por segunda vez y le quiero hacer una ayuda memoria”.



“El proyecto de indulto dice que va a perdonar todo lo ocurrido entre el 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020 en materia de manifestaciones. Va a perdonar homicidio, incendio de edificios, trenes o transporte público, daños en la propiedad ajena, autoridades públicas atacadas, condenados por la ley de seguridad interior del Estado”, remarcó.



Además, Alessandri advirtió que “en el derecho existe un principio ‘pro reo’. Por tanto, las personas que se manifestaron ayer y antes de ayer también caen en este beneficio. Al apoyar este proyecto de indulto, está haciendo un efecto llamado. Le dice a las personas vengan a destruir porque los hemos perdonado”.



Su par Guillermo Ramírez (UDI) añadió que “el proyecto de ley que firmó Yasna Provoste dice cuales son los delitos que se van a indultar. Y entre esos está el delito de incendio, la destrucción de propiedad privada, el homicidio frustrado. El proyecto dice que si una persona intenta matar a otra y no le resultó, esa persona va a ser indultada”.



“Es un proyecto de indulto de delitos que son gravísimos, incluyendo la agresión a autoridad. (…) Pero como no se atreven a decirlo y tampoco a retirar la firma, inventan algo que el proyecto no dice”, agregó.



Según Ramírez, Provoste “ha afirmado que el proyecto es para evitar estas prisiones preventivas tan largas. Cualquier persona que se lea el proyecto sabe que no dice eso. Establece que delitos se van a indultar dentro de que plazo”.



“Si ella no retira (la firma), le hemos pedido al Gobierno que haga todas las gestiones para que el proyecto se vote lo antes posible, de tal manera de ver quien es quien. Quienes están por indultar a personas acusadas por delito de incendio o delito frustrado, y quienes están por proteger a los ciudadanos pacíficos que trabajan en este país”, adelantó.



Mientras, acusó que “el diputado Boric ha tenido una actitud que ha sido condescendiente con la violencia en todo este tiempo. Ha increpado a Carabineros, va a ver a personas que están acusadas de delitos gravísimos a la cárcel y nunca ha condenado la violencia. Recién ahora hace un tuit condenando la violencia. Para nosotros no es suficiente para establecer que cambió de opinión. Sabemos que Gabriel Boric cambia de opinión muy seguido y pide perdón. Sabemos que faltan pocos días para que pida perdón por ese tuit. Si es cierto, entonces que vote en contra de este proyecto que indulta a personas que cometieron delitos gravísimos”.



Finalmente, el diputado Sebastián Torrealba (RN) indicó: “No al indulto es el título de esta reunión. Aquellos que quieren indultar todavía a quienes le han destruido la vida durante más de dos años a vecinos de todas las zonas cero del país, simplemente no entienden la pesadilla que han vivido los chilenos en todo este tiempo”.



“Le pedimos a Yasna Provoste y a Gabriel Boric que sean valientes. Es fácil condenar la violencia a través de un Twitter. Pero las declaraciones y los Twitter se acabaron, llegó el momento de las acciones, y las acciones tienen que ir conectadas a retirar este proyecto de ley cuanto antes. Si no lo hacen, vamos a hacer todo lo necesario para que ese proyecto jamás sea ley”, emplazó Torrealba.