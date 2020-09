Diputados de oposición rechazan postergar elección de gobernadores regionales

A través de una declaración pública, un grupo de 16 diputados de oposición manifestó que “sus votos no estarán disponibles para postergar una vez más la elección de gobernadores regionales”, proceso programado para realizarse en abril de 2021. Además, el colectivo descartó la eliminación de inhabilidades como “moneda de cambio”.



En el documento, los parlamentarios señalaron que “el Ministerio del Interior ha sido negligente en implementar la nueva institucionalidad regional como establece la Ley 21074”, acusando un retraso de la actual administración y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) por el retiro de los reglamentos que impiden el avance del proceso descentralizador.



También acusaron que no se ha ingresado al Congreso el proyecto de ley corta, a cargo de solucionar los temas pendientes en la legislación de fortalecimiento de la regionalización, pese a que el Ejecutivo tiene en sus manos la propuesta entregada por la Mesa Técnica de descentralización desde octubre del año pasado.



En la declaración, además, plantearon la falta de compromiso por parte del Ministerio de Hacienda, a cargo de enviar el proyecto de ley de rentas regionales, hecho que debió ocurrir en 2019 para que fuese despachado en marzo pasado, pero a la fecha aún no se concreta.



Según el diputado PPD y presidente de la bancada regionalista, Rodrigo González, todas estas materias son de facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que llamó al Ejecutivo a cumplir sus compromisos y no ofrecer otros proyectos a cambio de la postergación de las elecciones.



“Como bancada transversal de diputados reiteramos nuestra disposición a perfeccionar y complementar todas las leyes a favor de las regionalización y descentralización. Somos partidarios de la no postergación de las elecciones de gobernadores regionales y descartamos la eliminación de inhabilidades como moneda de cambio”, planteó González.



El texto también fue firmado por los diputados y diputadas Joanna Pérez (DC), Claudia Mix (Comunes), Pablo Lorenzini (independiente), Loreto Carvajal (PPD), Daniella Cicardini (PS), Raúl Soto (PPD), Amaro Labra (PC), Luis Rocafull (PS), Juan Santana (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jorge Brito (RD), Marcelo Schilling (PS), Marisela Santibáñez (PC), Marcos Ilabaca (PS) y Daniel Núñez (PC).