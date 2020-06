Diputados oficialistas proponen “reajuste 0” a empleados públicos con sueldo mayor a $750 mil

Los diputados oficialistas Jorge Alessandri y Jaime Bellolio (UDI), Sebastián Torrealba (RN) y Luciano Cruz Coke (Evópoli) enviaron al Ministerio de Hacienda una propuesta de reajuste cero para los funcionarios públicos con ingresos superiores a 750.000 pesos brutos.



Los parlamentarios de Chile Vamos plantean que dicha medida – pensada para que opere exclusivamente este año, debido a la pandemia- permitiría generar un ahorro de 1.000 millones de dólares, que servirían para extender, por tres meses más, el Ingreso Familiar de Emergencia.



Según Alessandri, “en un sector público donde no van a existir despidos masivos por la pandemia, no tendremos rebajas de sueldo o gente que se acoja al Seguro de Cesantía por tres meses, lo que estamos pidiendo es este gesto especial en los sueldos altos para que no se haga un reajuste por este año y se pueda financiar con esos mil millones de dólares, por ejemplo, otro ingreso familiar de emergencia u otra medida directa de apoyo a las familias más vulnerables”.



“Estamos pasando por momentos muy difíciles en lo sanitario, social y económico, todos hemos tenido que adaptarnos de una u otra forma. Esto es un gesto hacia esos millones de chilenos que han visto reducido sus ingresos, que han perdido sus empleos. Solo estamos pidiendo que todos los sueldos mayores a $750.000 no se reajusten, por una única vez, lo que permitiría ir en ayuda de los más vulnerable y más afectados por la pandemia”, añadió Bellolio.



Asimismo, Cruz Coke precisó que “el reajuste 0 de emergencia no afectará a las personas que sirven el café, personal de aseo, los estafetas, juniors o guardias sino a los grados más altos del sector público que se destinará los programas sociales y de empleo”.



“Esta pandemia ha demostrado que para sortearla de buena manera, todos debemos hacer esfuerzos, ser responsables y solidarios. Y creo que esta propuesta le pide a los trabajadores del sector público solidaridad con aquellos que han perdido sus puestos de trabajo o a los cuales se les han suspendido sus contratos. Con este ahorro de mil millones de dólares podemos activar políticas públicas para ir en ayuda de aquellos que han perdido su fuente laboral y que por tanto han caído en una situación de vulnerabilidad”, remarcó el diputado de RN, Sebastián Torrealba.