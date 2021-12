Diputados UDI envían carta al Financial Times para criticar reconocimiento a Loncón

A través de una carta en español, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza y Juan Manuel Fuenzalida, se dirigieron al Financial Times, con el objetivo de criticar la inclusión de Elisa Loncón en el listado de las 25 mujeres mas influyentes del 2021 que realizó el diario británico.



“Creemos necesario dar cuenta de una serie de hechos que, a nuestro juicio, no hacen merecedora de dicho reconocimiento a la mencionada constituyente”, se lee en el inicio del documento.



“Quisiéramos recordar que la designación de la señora Loncón como presidenta de la Convención Constitucional en ningún caso respondió a un liderazgo político que ella ostentaba, sino que a un acto meramente simbólico por tratarse de una representante del pueblo mapuche”, indicaron.



“Desde el primer minuto en que asumió el cargo, la señora Loncón ha desarrollado una gestión que no sólo ha sido completamente parcial, sino que también que ha tenido serios rasgos antidemocráticos, como cuando decidió censurar la participación de distintos convencionales constituyentes porque mantienen una ideología política contraria a la de ella”, continuaron.



Asimismo, también ocuparon el episodio de Rodrigo Rojas Vade como argumento. “En esa oportunidad, se le exigió a la mesa de la Convención -que ella preside- una respuesta clara, sólida y condenatoria frente a dicho engaño. Sin embargo, en un principio se minimizó el acto, y sólo cuando la presión social la obligó a hacerlo, la señora Loncón salió públicamente a cuestionar la actitud del convencional en cuestión”.



Por último, los parlamentarios hicieron hincapié al uso de recursos públicos que se han realizado desde el órgano constituyente. “Distintos medios de comunicación dieron cuenta de los excesivos gastos y “privilegios” que mantenían los integrantes de la mesa directiva, además de los recursos adicionales al presupuesto que en varias oportunidades solicitaron”.



“No se trata de un mero capricho político, sino que de evidenciar que si la señora Loncón no reúne los méritos necesarios para ni siquiera ser considerada una persona influyente en su propio país, menos los va a reunir para obtener dicho reconocimiento a nivel internacional”, cerraron.