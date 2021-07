Diputados UDI lamentan acusación constitucional contra ministro Figueroa

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé, lamentaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, presentada por la bancada de diputados del Partido Socialista, quienes apuntaron a su postura favorable a que los escolares retornen a clases.

“Acusar a un ministro, porque quiere que los niños vayan a clases; acusar a un ministro, porque entiende que en Chile no hay conectividad de internet al mismo nivel en las comunas pequeñas, rurales o en regiones; acusar a un ministro porque está diciendo que va a ver una laguna en los conocimientos de los estudiantes de nuestro país evidentemente es no entender lo que Chile necesita para salir de esta crisis”, dijo Alessandri.

El parlamentario, además, agregó que “en vez de apoyarlo un sector mezquino de nuestro Congreso lo quiere acusar constitucionalmente. No se trata de izquierdas o derechas, se trata de sentido común, que ha hecho tanta falta en materia relacionadas al coronavirus”.

Por su parte, Ramírez sostuvo que “esta acusación es absolutamente insólita. Se basa en la idea del ministro Figueroa de darle a los padres la facultad de elegir si envían o no envían a sus hijos al colegio…hasta el Colmed dijo que los colegios tenían que abrir en fase 1. El ministro Figueroa lo que quiere es entregarle esa decisión a los apoderados, pero la izquierda radical, la no democrática, esa izquierda que ni siquiera está dispuesta a discutir el tema anuncia desde ya, y antes de la discusión, una Acusación Constitucional. Así no se avanza y esa no es una actitud democrática”.

Labbé expresó categóricamente: “Basta, ya, de acusaciones constitucionales y que no ayudan en nada a los chilenos, son mecanismos y conflictos políticos que crean los de izquierda para frenar las grandes discusiones que hoy día los chilenos quieren que tengamos en pos de combatir la pandemia. Si el ministro quiere compartir su opinión respecto a la vuelta a clases, debe respetar y llegar a conclusiones no con denuncias constitucionales, por favor, pido más seriedad a estos parlamentarios: dedíquense a hacer su trabajo, en vez de hacer tantos oficios”.