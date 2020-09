Diputados UDI por nuevo retiro de las AFP: “Es tan fácil destruir y tan difícil construir”

Ante un eventual segundo retiro de los fondos de AFP, los diputados de la UD Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez insistieron este martes en que no es el camino para mejorar el sistema de pensiones y llamaron a evitar reducir los ahorros de todos los chilenos.



De acuerdo con lo anunciado por la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista), este miércoles 23 de septiembre comenzará la tramitación del proyecto que permitiría un segundo retiro del 10%.



Sobre esto, el diputado Alessandri dijo que “cuando ya queden los saldos en cero nos dirán que todos dependemos del Estado, del Gobierno de turno, de cuánto dinero tenga el Estado al momento que nosotros jubilemos para que nos llegue una pensión digna”.



“El famoso sistema de reparto que no ha funcionado en ningún país del mundo, por lo tanto, toda la rapidez y el ingenio para destruir un sistema, pero no son capaces de construir una alternativa. Por eso es tan fácil destruir y tan difícil construir”, añadió.



Desde el Gobierno evalúan incorporar una cotización mediante el consumo de cada persona. Esto quiere decir que cada vez que una persona adquiera algo se destinará un aporte para la futura pensión, por lo tanto, acrecentaría las pensiones transversalmente sin importar si la persona está o no afiliada a una AFP, para construir pisos mínimos de seguridad social.



El diputado Ramírez, quien integra la Comisión de Trabajo, aseguró que “la cotización por consumo o el aumento del IVA, son instrumentos para aumentar la cantidad de ahorro y eso a nosotros nos parece muy bien”.



“Pero creemos que tiene que estar complementado también con ir avanzando hacia una Pensión Básica Universal para todos los jubilados. Para lograr eso hay que partir primero con extender el Pilar Solidario a la clase media y luego a todos los chilenos”, agregó.



Desde Chile Vamos han realizado una serie de propuestas, entre ellas: permitir el retiro de $2 millones al jubilar y de $5 millones para aquellas personas que retrasen su edad de jubilación en un año.



Asimismo, proponen una serie de incentivos para retrasar la edad de jubilación, como fijar el monto del Aporte Previsional Solidario al cumplir la edad legal de jubilar, o incentivos tributarios para empresas que contraten o mantengan a adultos mayores cumpliendo labores.