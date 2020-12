Director de la PDI: “Vamos a cooperar en toda la cadena de distribución de la vacuna”

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, sostuvo este viernes una reunión con los ministros de Salud y de Interior, Enrique Paris y Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, con el fin de realizar el primer trabajo de coordinación en torno a la alerta naranja emitida por Interpol por una eventual actividad delictual devenida de la futura distribución de la vacuna contra el Covid-19.



El director de la policía civil, afirmó que la PDI, como miembro de la Interpol, proyecta realizar un trabajo estratégico con el Gobierno, con el fin de que las dosis adquiridas por el Minsal lleguen al país y a los usuarios del sistema de salud, y no sean objeto de robos o falsificaciones.



“Aquí se va a producir un hecho muy importante, un plan de vacunación para todos los chilenos, o la gran mayoría. Viendo lo que ha ocurrido en otros países, nosotros tenemos información de que hay una alerta naranja, que es un modus operandi que han ocurrido en otros países. Y como miembros de Interpol, tuvimos esta información y sentimos la necesidad de entregársela al Gobierno y al ministro Paris”, remarcó Espinosa.

Agregó que “vamos a cooperar en toda la cadena de distribución, vamos a certificar que las vacunas sean las que corresponden, a trabajar con todos los estamentos que participen en esto, y queremos garantizarle a la ciudadanía que van a recibir un producto genuino, que no tiene costo, y que en eso, la PDI va a cooperar con todo lo que pueda”.



No obstante, Espinosa, declinó referirse a las medidas, argumentando que corresponde a un caso de seguridad nacional, y que se realizarán tomando en cuenta los casos acaecidos en otros países, que han visto su seguridad vulnerada en torno a la distribución de las vacunas contra el SARS-Cov-2.



“Hay muchas medidas, pero se sabe que es mejor no comentarlas, porque son medidas de seguridad, vamos a hacer mucho trabajo, a asegurar que todo salga bien. Han habido modus operandi en otros países bastante delicados, que lo único que hacen es perjudicar a los mismos usuarios, porque pueden llegar con elementos que no son los que corresponden”, manifestó Espinosa, añadiendo que “es un asunto de seguridad nacional, la ciudadanía está preocupada por lo que está pasando, el Gobierno ha hecho un esfuerzo grande de comprar las dosis, y por lo tanto, queremos cooperar”.