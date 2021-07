Director deportivo de la Roja tras la Copa América: “Ahora veo al plantel más unido que nunca”

Después de que la Selección chilena pusiera fin a su participación en la Copa América de Brasil 2021, tras caer por 1-0 ante el local, el director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, realizó una primera evaluación sobre el combinado nacional en el torneo.

En entrevista con radio ADN, expresó: “Creo que tuvimos puntos muy positivos, como el alto nivel mostrado contra Argentina, Uruguay y Brasil. También volvió la unión a la plantilla de jugadores. Se vio claramente que el equipo no estuvo a la altura con Paraguay, si bien ese día se llegó con el plantel algo tocado y con bajas”.

“El fútbol es de detalles que marcan, y bien pudimos llegar más lejos pese a jugar con Brasil, que ahora es superior a nosotros, aunque eso no implica que no podamos ganarle. Además, ese partido servirá mucho para las Clasificatorias. Se debe trabajar en la finalización y eso no sólo es hacer goles, sino que significa también terminar las jugadas. Tenemos posesión y llegamos bien al ultimo tercio, pero nos falta malicia. También hay que mejorar en las pelotas paradas en contra“, añadió.

En cuanto a la incorporación de jóvenes, Cagigao sostuvo: “Prefiero usar la palabra regeneración en vez de recambio. La regeneración es progresiva y fuimos sumando a varios chicos. Para los que están fue una gran experiencia. Ellos desde ahora deben tener más minutos en sus equipos para jugar en la Selección, que no es como un club en el que se compra si falta algo”.

También comentó el desempeño del chileno-inglés Ben Brereton: “Hay que dejarlo tranquilo tras su primera gran experiencia internacional. Es un jugador con potencial y en progresión, así hay que tratarlo y no darle más expectativas. No hay que olvidar que Ben Brereton llegó a Chile sin conocer a alguien y sin hablar el idioma, pero lo que hizo fue más que digno. Los goles deben llegar de todos los jugadores de campo, no sólo de los delanteros. Por eso no se puede depender de un par de elementos”.

En cuanto a la polémica del peluquero, Cagigao expresó: “Es obvio que se cometió un error con lo del peluquero, aunque se puso el grito en el cielo y no pasó lo mismo con Brasil que hizo algo igual. Es claro que Brasil, Argentina y Paraguay tienen más peso en la Conmebol, eso es obvio, pero eso no implica que haya una mano negra. Esto es fútbol y fuimos eliminados por no marcar goles, no por otra razón. El grupo reconoció su error, algo que todos cometemos. Desde ese momento lo demás es fácil y ahora veo al plantel más unido que nunca. No voy a mentir. Esto fue muy difícil, pues las burbujas eran inexistentes. Po ejemplo, en los hoteles hubo bodas, fiestas y cumpleaños. Organizar la Copa América en diez días ha pasado algo de factura”.

Respecto al futuro, dijo: “Veremos a un Chile muy competitivo en las Clasificatorias, que son las más duras del mundo. Se puede decir que Brasil ya está en el Mundial, pero acá cualquiera le gana a otro. Esto será a muerte hasta el último partido, y Chile peleará hasta el último minuto”.

Por último sobre la Generación Dorada, comentó: “Ellos para mí son profesionales con gran experiencia, y aún tienen gasolina en el estanque. Y hay que aprovechar esa gasolina hasta el final. Luego hay que renovar. Nadie me puede decir que Charles Aránguiz, Claudio Bravo o Marcelo Isla no tienen gasolina en el estanque. Esta clase de jugadores aún tiene algo que ofrecer y decir. No sé por cuánto tiempo más, pero está claro que en las Clasificatorias sí”.