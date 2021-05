Don Francisco tras postura de La Red frente a la Teletón: “Tiene derecho a restarse”

La Red colocó recientemente algunas trabas a la nueva versión de la Teletón, al poner condiciones relacionadas con la transparencia.

Según señala El Filtrador, desde el canal pidieron que “se abran al público los libros contables de la Teletón, tanto de sus gastos y sueldos“. A ello se sumó que la directora ejecutiva de la fundación Teletón, Javiera de la Cerda, renunció a su cargo.

En relación a ello, llegó una respuesta por parte de Mario Kreutzberger, quien señaló -según precisa Culto, de La Tercera– que “eso no me lo tienen que preguntar a mí, porque nosotros lo de los canales de TV lo hacemos a través de Anatel (Asociación Nacional de Televisión) y eso es absolutamente voluntario”.

“Es Anatel la que es socia principal de la Teletón. No estoy enterado, ni nunca he estado enterado de eso. Tiene pleno derecho (La Red) a restarse, ha sido siempre voluntario, es una red voluntaria“, agregó.

Asimismo, consultado sobre la renuncia de la directora ejecutiva, Don Francisco señaló que “la conocí una vez personalmente y las otras virtualmente. Creo que es una persona muy amable y muy inteligente. Ella dejó esto por razones personales, así que tampoco puedo opinar. No es lo que a mí me corresponde: yo no la contrato, no sé cuándo renuncia, eso tiene que ver con el presidente de la fundación”.

Finalmente, ahondó en la eventual realización de la jornada solidaria a fin de año. “Eso nadie lo sabe. Nunca se sabe. Siempre ha sido difícil. Tú me estas preguntando una cosa que va a pasar dentro de seis meses. Se planifica, pero se planifica como es la vida hoy: mañana podemos estar todos en Fase 1 y habrá que tomar otras medidas. La Teletón nunca se ha detenido y funciona todos los días”, puntualizó.